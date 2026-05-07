Mourinho'lu Benfica'dan Trabzonspor’un yıldızına kanca!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 14:35

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Felipe Augusto için önemli bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın Augusto'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Trabzonspor'un yıldız ismi Felipe Augusto için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Record'un haberine göre Benfica, hücum hattı için Felipe Augusto'yu gündemine aldı.

Haberde, Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic'in ayrılık durumlarının yakından takip edildiği belirtilirken, Trabzonspor'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun olası alternatifler arasında yer aldığı aktarıldı.

Felipe Augusto için 15 ila 20 milyon Euro arasında bir yatırım gerekebileceği ifade edildi.

