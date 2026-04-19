Mourinho'lu Benfica, Lizbon derbisinde Rafa Silva'nın son dakika golüyle güldü!

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile Sporting Lizbon, Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında karşı karşıya geldi.
Jose Alvalad Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Benfica son dakika golüyle 2-1 kazandı.
İlk yarıdaki tek golü 27. dakikada penaltıdan Andreas Schjelderup kaydetti ve Benfica'yı soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
İkinci yarıda dakikalar 72'yi gösterdiğinde Sporting, Hidemasa Morita'yla skora denge getirdi. Mücadelenin son sözünü ise kış transfer döneminde Benfica'ya transfer olan eski Beşiktaşlı Rafa Silva söyledi. Portekizli yıldız, 90+3. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
Bu sonucun ardından Benfica 72 puana yükseldi. Sporting Lizbon ise 71 puanda kaldı. Lider Porto maç eksiğiyle 76 puanda.
Ligin gelecek haftasında Benfica, Moreirense'yi evinde ağırlayacak. Sporting Lizbon ise AVS deplasmanına çıkacak.
Sporting'in golünün iptal edilmesinin hemen ardından Rafa Silva sahneye çıktı ve Benfica'yı deplasmanda öne geçirdi.