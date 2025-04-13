Mourinho'dan sürpriz tercih: Sivasspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 4 Eylül Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmanın hakemi Yasin Kol olacak. Son 14 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Kanarya hem bu seriyi sürdürmek hem de galip gelerek lider G.Saray’la arasındaki puan farkını yeniden 3’e indirmenin hesaplarını yapıyor. F.Bahçe’de ağrıları bulunan Amrabat ve idmanda darbe alan Mert Hakan kadroya alınmadı.

MAÇ SAATİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

F.Bahçe’nin Sivas deplasmanındaki en büyük çekincelerinen biri hava ve saha şartları... Nitekim Mereroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün maçın oynanacağı saatlerde kar yağışı bekleniyor. Karşılaşma sırasında sıcaklığın -5 dereceye kadar düşme ihtimali de bulunuyor. Sivas’ta önceki gün kar yağışı etkili olurken - 14’e düşen soğuk havanın da etkisiyle 4 Eylül Stadı’nın zemininin bir kısmı karla kaplandı.

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