×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mourinho'dan sürpriz tercih: Sivasspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Sivasspor
Mourinhodan sürpriz tercih: Sivasspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11leri
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 07:00

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan sarı - lacivertliler bugün 19.00'da Sivasspor'a konuk olacak.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 4 Eylül Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmanın hakemi Yasin Kol olacak. Son 14 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Kanarya hem bu seriyi sürdürmek hem de galip gelerek lider G.Saray’la arasındaki puan farkını yeniden 3’e indirmenin hesaplarını yapıyor. F.Bahçe’de ağrıları bulunan Amrabat ve idmanda darbe alan Mert Hakan kadroya alınmadı.

MAÇ SAATİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

F.Bahçe’nin Sivas deplasmanındaki en büyük çekincelerinen biri hava ve saha şartları... Nitekim Mereroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün maçın oynanacağı saatlerde kar yağışı bekleniyor. Karşılaşma sırasında sıcaklığın -5 dereceye kadar düşme ihtimali de bulunuyor. Sivas’ta önceki gün kar yağışı etkili olurken - 14’e düşen soğuk havanın da etkisiyle 4 Eylül Stadı’nın zemininin bir kısmı karla kaplandı.

Haberin Devamı

Mourinhodan sürpriz tercih: Sivasspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11leri

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Sivasspor

BAKMADAN GEÇME!