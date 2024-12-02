Mourinho'dan Galatasaray'a olay sözler: Açıklamalarını saçma buluyorum

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalar yaptı.

Gaziantep FK'nin kendilerini zorladığını kaydeden Jose Mourinho, "Maça çok çok iyi ve güçlü başlangıç yaptık. Maçı bitirecek şansları yakaladık, 2-3'ü atabilirdik. Daha sonra iyi bir takım, iyi bir hoca olduğu için oynamaya başladılar. Topu tuttular. Bize problemler yarattılar. Sonrasında da beraberliği yakaladılar. 1-1 olunca baskıyı hissettik. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahada oynadık. Ataklar yaptık ve kazandık. Rakip hoca çok iyi, bunu söylemek istiyorum. Bizi zorladılar." dedi.

"ÇOK HIZLI GELİŞİYOR"

Oğuz Aydın'ın büyük gelişim kaydettiğini belirten Mourinho, "İrfan çok önemli bir sakatlık yaşadı. Adım adım ilerleyerek mümkün olduğunca çabuk dönmesini sağlamaya çalışıyorduk. Henüz İrfan kendi performansını sergileyecek kondisyonda değil. Tadic her yerde oynuyor. Çok akıllı biri. Oğuz bugün solda başladı, sağa geçti, sağ beke geçti, sonra yine sağa geçti. UEFA listesinde yok. Bu yüzden ondan fayda sağlıyoruz. Hızlı gelişim sağlıyor. Ağustos ayında oynadığı maçlara bakarsak büyük bir fark var. Çok hızlı gelişiyor." diye konuştu.

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"BEŞİKTAŞ MAÇI HER ZAMAN DERBİDİR"

Beşiktaş derbisine değinen Mourinho, "Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları, zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak." dedi.

"EKSTREM BASKI OLUŞTURMA KÜLTÜRÜNE ALIŞIKLAR"

Galatasaray yönetiminin açıklamaları üzerine Mourinho, "Galatasaray tarafının konuşuyor olmasını çok saçma buluyorum. Haftalar geçtikçe neler olduğunu biliyoruz. Dün oynadıkları maçta neler olduğunu biliyoruz. Ekstrem baskı oluşturma kültürüne alışıklar. Ben bugün hakemin maça etki ettiğini düşünmüyorum. Yaptığı hatada maç 3-1’di. VAR hakemi yardım etmek için var. Bugün oynadığımız oyunla kazanmamız gerekiyor. İlk 15 dakikaya güçlü bir başlangıç yaptık. Sonraki 30 dakikada iyi değildik, rakibimiz oyunun içindeydi. 2 tane genç teknik direktör var; Arda Turan ve Selçuk İnan. İyi bir futbol oynuyorlar ve büyük takımlardan korkmuyorlar. Bu iki teknik direktörü de tebrik ediyorum. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için ileride Galatasaray’ı çalıştıracaklardır” ifadelerini kullandı.

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"OYNADIKLARI TARZI BEĞENİYORUM"

Beşiktaş’ın oynadığı oyunu beğendiğini aktaran Jose Mourinho, “Yarından sonra o maçı düşünmeye başlayacağım. 1 hafta önce onların stadyumuna izlemeye gittim. Sadece takımı izlemek için gitmedim. Atmosferi hissetmek için gittim. Oynadıkları tarzı beğeniyorum. Bence Türkiye’de en iyi kontratak oynayan takım. Bence zor bir maç olacak ama onlar için de zor maç olacak” sözlerini kullandı.

"ELİMİZDEKİ OYUNCULARI KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

Kadrodaki tüm oyuncuları kullanması gerektiğini belirten Mourinho, “Sıkışık takvim Avrupa’da oynayan her takım için geçerli. Daha önce arka arkaya Avrupa’da ve ligde deplasman oynama durumu olmuştu. Bu sefer içeride lig maçı oynadık. Bunun bize dinlenmek için fırsat verdiğini düşünüyorum. Elinizdeki oyuncuları kullanmanız gerekiyor. Takımdaki oyunculara güvenmeniz gerekiyor. Bugün yaptığımız gibi. Bugün harika bir kulübem vardı. Bir sürü opsiyonum vardı. Cenk Tosun bugün süre alamadığı için şanssızdı. Becao ise gol atıp oyunda kaldığı için şanslıydı. Böyle bir kulübeniz olduğu zaman teknik direktör olarak mutlu oluyorsunuz. Yoğun maç takviminden korkmuyor oluyorsunuz” dedi.

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"HALA BENİ ÖLDÜRÜYORSUNUZ"

Kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, “Hala beni öldürüyorsunuz. Birazcık hakkımı teslim edip, zaman verin. Giovanni van Bronckhorst’a yapılan şeyi bana yapmayın. Bir hoca 2-3-4 ayda mucize yaratamaz. Van Bronckhorst iyi iş çıkarıyordu. Son dönemdeki sonuçlar değil. İstikrar gerekiyor. O yüzden biraz süre verin. Bırakın huzurlu bir şekilde çalışayım. Ben huzur olmasa da keyif alırım” şeklinde konuştu.

Gaziantep FK’nın tek golünü atan David Okereke’nin kendi takımlarına karşı 3’üncü kez gol attığını belirten Mourinho, “Venezia, Cremonese ve Gaziantep, 3 farklı takımla benim takımıma gol atan oyuncu oldu” dedi.

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"BELKİ BEN DE AYNI ŞEYİ YAPARDIM"

Rakip takımların Kadıköy’de zaman geçirmesiyle ilgili gelen soruya Mourinho, “Belki ben onların pozisyonunda olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Günün sonunda sonuç almak istiyorsunuz. Zayıf olan tarafta olunca yapabiliyorsunuz. Bu takımlar oynayabildikleri zaman oynuyorlar. Bugün oynadığımız takım oynamak isteyen bir takım. İlk yarıda oyun çok fazla durmuştu. Hakem ilk yarı sadece 4 dakika uzatma verdi. Hakemler gereken süreyi verirse sorun olacağını düşünmüyorum” cevabını verdi.

"ONU SON ANDA KAYBEDEN TAKIMIN ŞANSSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Transfer döneminde Oğuz Aydın’ı son anda kaybeden takımın şanssız olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, “Biz her gün sıkı çalışıyoruz. Bu teknik direktör olarak benim kültürümün bir parçası. Sonra oyuncunun hazır olması gerekiyor. Zenit maçı benim için önemliydi. Oyuncuların rekabet için hazır olduğunu gösterdi. Oğuz bugün birçok mevkide oynadı. Vincenzo Montella’ya saygı duyarak söylüyorum bunu; ‘Kendisi bu durumdan mutlu olmalı’. Onu transfer ederken son anda kaybeden takımın şanssız olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun bir ayağı başka bir kulüpteydi. Onu son anda aldık. 4-5 ay sonra çok iyi bir seviyeye geldi” diyerek sözlerini noktaladı.