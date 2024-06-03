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Mourinho’dan Real Madridli Bellingham’a esprili uyarı: Fenerbahçe’ye karşı sakın ol

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#Fenerbahçe#Mourinho#Bellingham
Mourinho’dan Real Madridli Bellingham’a esprili uyarı: Fenerbahçe’ye karşı sakın ol
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

Şampiyonlar Ligi finalinde TNT Sports için yorumculuk yapan ünlü teknik adam, Real’in yıldızına gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde randevu verdi.

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Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası İspanyol ekibinin başarılı futbolcusu Jude Bellingham ile karşılaşmayı TNT Sports için yorumlayan Jose Mourinho arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı. Kutlamalar sırasında Bellingham, galibiyet madalyasını annesi Denise’in boynuna taktıktan sonra, yayın görevinde olan Mourinho’nun yanına gitti. İngiliz oyuncu, Portekizli teknik direktörden annesiyle birlikte poz vermesini istedi ve şakayla karışık bir şekilde “Bunun için üzgünüm, annem yıllardır senden hoşlanıyor!” dedi.

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Mourinho, yayın sırasında konuk olan Bellingham’a, “Eğer seneye Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’ye karşı oynarsan, sakin ol!” ifadelerini kullanırken sarı lacivertli ekibin Devler Ligi’nde olacağına inancını da dile getirmiş oldu.

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‘SiZi ANLIYORUZ’ 

Fenerbahçe Kulübü’nden bu olayla ilgili paylaşım gecikmedi... Sarı lacivertli kulüp X hesabından “Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu (dün) akşam Kadıköy’de aynı şeyleri hissedecek” ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Bellingham

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