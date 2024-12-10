Mourinho'dan Real Madrid yanıtı: Geri dönmek mi? Avrupa Ligi'ndeki favorilerini açıkladı

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Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

El Correo'ya konuşan Jose Mourinho, "İnsanlar Lamine Yamal'ı daha çok beğeniyor ama ben Nico Williams'ı seviyorum. O harika bir oyuncu ve umarım Real Madrid'e gider. Ben çok büyük bir Real Madrid taraftarıyım. Real Madrid'e geri dönmek mi? Dünyanın en iyi teknik direktörüne sahipler. Dostum Ancelotti iyi gidiyor. Florentino Perez, şu ana kadar çok yanlış karar vermedi ve bundan sonra da hata yapacağını düşünmüyorum." dedi.

"BİLBAO İLE BURADA FİNAL OYNAMAK İSTERİM"

Avrupa Ligi'nde final oynamak istediğini ancak zor bir hedef olduğunu kaydeden Mourinho, "Finalin Bilbao'da oynanacak olması taraftarlar ve kulüp için çok önemli olacaktır. Batıl inançlara kapılmadan şunu söyleyebilirim ki Athletic Bilbao ile burada final oynamak isterim ama bu bizim için zor bir görev." şeklinde konuştu.

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AVRUPA LİGİ'NDEKİ FAVORİLERİNİ AÇIKLADI

Portekizli teknik adam, Avrupa Ligi'nin favorilerine dair yaptığı değerlendirmede, "Athletic Bilbao, Tottenham ve Manchester United kazanabilir. Başka takım göremiyorum." dedi.