Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt!

Benfica'nın yarın Moreirense ile karşılaşacağı mücadele öncesi Jose Mourinho, basın toplantısında geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

Geleceğinizle ilgili olarak, oyunculara bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettiniz mi?

“Hayır. Sizin de söylediğiniz gibi, yeterince konuştum, belki de fazlasıyla konuştum, artık daha fazla konuşmama gerek yok. Söyleyeceklerimi söyledim. Tekrarlamama gerek yok. Hepsi bu.”

Benfica'da kalacağınızı garanti edemeyeceğinizi, çünkü bunun sadece size bağlı olmadığını, ancak isteğinizin ve arzunuzun size bağlı olduğunu söylemiştiniz. Devam etme arzunuz, gelebilecek herhangi bir teklife üstün mü? Örneğin Real Madrid ya da milli takımdan bir teklif gelse...

"Bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum. Benfica ile ilgili söyleyeceklerimi söyledim ve başka hiçbir yorumda bulunmayacağım. Bugün çıkan, başkanla aramın bozuk olduğuna dair haberlere gelince… Sadece şuna kızgınım: Neden bilmiyorum ama bana 25 yıllık üyelik rozetimi vermediler. Sanırım beni unuttular. Geri kalan her şey yolunda, hiçbir sorun yok. Herkes durumu biliyor. Sezon bittiğinde, devam etmek ya da ayrılmak için 10 günümüz olacak. Söyleyeceklerimi söyledim."

Geldiğinizde, size ait olmayan bir kadro ile karşılaştınız. Yeniden şekillendirme fırsatınız varken, bu süreç halihazırda devam ediyor mu? Yoksa geleceğinizle ilgili belirsizlik bu süreci tehlikeye atabilir mi?

Göreve geldiğimde kadro bana ait değildi. Şimdi ise öyle. Arada büyük bir fark var. Bir teknik direktörün gelip kadronun kendisine ait olmaması başka bir şeydir, 7 aydan uzun süredir burada olup artık kadronun size ait olması başka bir şey. Ve Benfica teknik direktörü olarak bu kadro benim.

Sorunuza gelirsek, evet. Kulüp yapısıyla, başkan ve sportif direktörle toplantılar yaptım; bunu her zaman yaparım çünkü sorumluluklarıma ve, karar demeyeyim, analizlerime ve görüşlerime bağlı kalmayı severim. Bunları yazılı olarak da paylaşıyorum. Başkanın ve sportif direktörün elinde bana ait belgeler var. Kadromu geliştirmek adına sık sık bir araya geliyoruz.

Bu kadro benim ve gelecek sezon devam edersem yine benim olacak. Elbette bazı ayarlamalar yapılacak; kadronun biraz daha benim oyun anlayışımı yansıtması için küçük dokunuşlar olacak. İngiltere’de dedikleri gibi, biraz ‘parmak izi’ katılacak. Ancak bu kadro benim ve onu seviyorum.

Bir kadroyu belirli bir karaktere ve oyun anlayışına uyarlamak başka bir şeydir, köklü değişiklikler yapmak başka. Ben radikal değişimlere tamamen karşıyım. Burada birçok oyuncu önemli gelişim gösterdi ve bu da bana önümüzdeki sezon daha iyi olabileceklerine dair umut veriyor.”

Benfica'nın ikinci sırayı hedefleyebilmesi için dört maçı da kazanması gerektiğini söylediniz. Bu maçları kazanırsa gerçekten ikinci sıraya yerleşeceğine inanıyor musunuz? Yani Sporting'in puan kaybedeceğini mi düşünüyorsunuz? Oyunculara böyle bir söz verdiniz mi?

“Hiçbir şey vaat etmedim, edemem de. Sporting’in 15, 13 ya da daha az puan alacağını garanti edemem. Casa Pia maçından sonra yaşadığım hayal kırıklığı tam da bundan kaynaklanıyordu, kaderimiz üzerindeki kontrolümüzü kaybetmiş olmamızdan. Eğer o maçı kazansaydık, şu anda ikinci sıraya ulaşmak için dört galibiyete bakıyor olacaktık, ama şu an o durumda değiliz. Artık sonuçlara bağlıyız. Elbette kendi sonuçlarımıza, ama aynı zamanda Sporting’in alacağı sonuçlara da. Ve bu bizim kontrolümüzün dışında.”