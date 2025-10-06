Mourinho'dan Porto - Benfica maçı sonrası itiraf! 'Risk almak istemedim'

Haberin Devamı

Porto ile Benfica, Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Dragao'da oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve taraftar puanları paylaştı.

Karşılaşmaya milli futbolcu Deniz Gül, Porto adına 75. dakikada dahil oldu.

Bu sonucun ardından ligde ilk kez puan kaybeden Porto, puanını 22 yaparak liderliğini perçinledi. Benfica ise milli araya 3. sırada girdi.

Mourinho maçın ardından Sport TV'ye açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şu şekilde:

'BİZİM İÇİN ZORLU BİR SERİDE KAYBETMEMEK ÇOK ÖNEMLİYDİ'

"Durumumuz zordu. 7 puan farkla çıkamazdık, 1 puanla çıkmak istiyorduk. Ben bile yedek kulübesinde kazanmak için risk almaya hazır değildim ve sahadaki oyuncular da maçı kontrol altında tuttuklarını düşünüyorlardı çünkü kaybetmemeleri gerekiyordu. Onlar kaybedebilirdi, ama bizim için zorlu bir seride kaybetmemek çok önemliydi. Diğer rakip Sporting berabere kaldı. Bu hafta sonu daha zor durumda olan bizdik ve sonunda puan kaybetmeden çıktık. Hala buradayız. Hayattayız."

'HIZLI VE DİREKT OYUNCULARIMIZ YOK'

“Her şeyi anlayan bir takım, bireysel özellikleri nedeniyle hızlı ve direkt oyuncularımız yok. Oyuncular, kolay bir takım karşısında organizasyon açısından harikaydılar. Büyük bir kişilik ve sakinlikle geldik. Trubin bir savunma yapmadı ve Mora direğe bir şut attı, hepsi bu.”

'RİSK ALMAK İSTEMEDİM'

"William, Pepê'den farklı bir oyuncu, iç sahada oynuyor, şut atıyor, gol yapıyor. 70. dakikada Dahl'ı oyuna aldıktan sonra Tomas'la savunmayı korudum. Üstelik Tomas sağlak ve iç sahayı daha iyi savunuyor. Lukebakio bitmişti. Bir şeyler deneyebilirdim ama kendimi rahat hissetmedim. Geçişler olabilirdi. Leandro'yu oyuna soktum, sıkılaşmak ve Dedic'e yardım etmek için. Bugün hasta görünen tek oyuncu Ivanovic'ti. Pavlidis'in yerine hücum için düşünebilirdim, ama risk almak istemedim. Bugün düşen tek oyuncu oydu."

'BİZDE BU ÖZELLİKLER YOK'

“Takım büyüyor. Bu hafta iki zorlu maçımız vardı. İkisinde de çok iyi organize olduk. Porto'nun derinliğe inebilecek ayakları ve oyun mantelitesi vardı ama bizde bu özellikler yok. Bu maçlarda bir gol atarsak kazanırdık.”