Mourinho'dan olay sözler: Bazı maçların kaderi önceden belli

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Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanında 3 puanla ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho değerlendirmeler yaptı.

"BAZI MAÇLARIN HİKAYESİ ÖNCEDEN YAZILIYOR"

Süper Lig'de bazı maçların hikayesinin önceden belli olduğunu söyleyen Jose Mourinho, "Maç dediğin böyle olur. Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor." şeklinde konuştu.

"TAKIM MÜKEMMELLİKTEN UZAK"

Savaşmaya devam edeceklerini belirten Mourinho, "Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

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"BAŞKANLARININ FUTBOLU BİRAZ DAHA İYİ BİLMESİ GEREKİYOR"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Başkanları hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca beraberlik için dua etmemiz lazım, bir puan bizim için iyi olur demişti. Ama bugün takımı sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendisini şikayet etmesi gerekiyor. Bence maç çok iyi bir maçtı. İki takım adına da zor bir maçtı. Buraya gelmeden önce flaş röportajlarında, hem rakip hem teknik direktör hem de oyuncularını tebrik ettim. Çünkü iyi bir takımlar. Onları takım olarak beğeniyorum. Agresif, tempolu bir oyun oynuyorlar, ne yapmak istediklerini biliyorlar. Aynı zamanda korkmadan risk alabilen bir teknik direktörleri var, bunun sebebi de oyunun son bölümünde Kramer ve Umut'u birlikte oynattı. Dolayısıyla onları beğeniyorum ve tebrik ediyorum. Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önceki pozisyonda yapılan bir faul vardı. Dolayısıyla bizim lehimize frikik olması gerekiyordu. Bir penaltı olmaması gerekiyordu. Onun dışında iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Şu çok üzücü ki Türkiye'de çok fazla maç bugünkü maç gibi olmuyor. Bu kalitede bu çekişmede olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı” şeklinde konuştu.



“BİR OYUNCU SEÇEBİLSEYDİM BU STOPER OLURDU”

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Transfer sezonu ve takımın yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Mourinho, “Aslında tam olarak üçlü oynadık diyemeyiz. Çünkü futbol artık çok dinamik bir spor. Bazen bir sistemle savunma yapıyorsunuz ama atak yaparken farklı bir sisteme geçiyorsunuz. Oyun kurulumunda zaman zaman üçlü oyun kuruyorsunuz, zaman zaman dörtlü oyun kuruyorsunuz. Biz de vaktimiz olduğu için bu yeni yıl ve Noel döneminde 11 günlük bir aramız vardı. Vaktimizin çoğunu bunun üzerinde çalıştık. Transfer konusunda geçen gün söyledim, tekrardan söylüyorum. Benim işim oyuncularımı geliştirmek. Yönetimimden yeni şeyler istemek yeni oyuncular talep etmek değil ve ben de aslında bazı oyuncuların burada gelişimine katkım olduğunu düşünüyorum. Hem taktiksel kültüre sahip olma adında hem istediğimiz gibi oynamalarımızı oynama konusunda. Mesela Levent, Yusuf adım adım boyutları daha çok görüyoruz. İhtiyacımız olan şey, acil olarak demem ama en azından takım içerisindeki bir dengeyi sağlayabilmem için stoper bölgesi. Çünkü iki stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu sürecek uzun sakatlıkları var. Bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu. Ama ben başkanımı biliyorum. Sportif direktörümü biliyorum. Yönetimimi biliyorum. Onlar bunun için çalışıyorlar ve yapacaklardır da. Çünkü takımın ihtiyacı var” diye konuştu.

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