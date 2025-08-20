Mourinho'dan olay hareket! Fenerbahçe'de 3. kez

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'dan flaş bir hareket geldi.

Portekizli çalıştırıcı, maç devam ederken dakika 43'te soyunma odasına gitti.

2 KERE DAHA YAPMIŞTI

Tecrübeli teknik adam, hafta sonu oynanan Göztepe maçında da ilk yarı sona ermeden soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Mourinho, bunu ilk kez ise geçtiğimiz sezonun ikinci haftasında oynana Göztepe karşılaşmasında yapmıştı. Portekizli devre arası olmadan soyunma odasına gitmişti.