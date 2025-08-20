×
Mourinho'dan olay hareket! Fenerbahçe'de 3. kez

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 23:00

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında taraftarı önünde Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'dan flaş bir hareket geldi.

Portekizli çalıştırıcı, maç devam ederken dakika 43'te soyunma odasına gitti.

2 KERE DAHA YAPMIŞTI

Tecrübeli teknik adam, hafta sonu oynanan Göztepe maçında da ilk yarı sona ermeden soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Mourinho, bunu ilk kez ise geçtiğimiz sezonun ikinci haftasında oynana Göztepe karşılaşmasında yapmıştı. Portekizli devre arası olmadan soyunma odasına gitmişti.

