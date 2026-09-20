Mourinho'dan olay derbi sözleri: 'Türkiye’den bahsetmiyorum bile!'

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Real Madrid, La Liga'nın 7. haftasındaki derbi maçta Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde çıktığı derbileri kıyaslayan Mourinho, İtalya'daki durumun kendisini şaşırttığını söylerken, Portekiz ve Türkiye'de ise işlerin farklı ilerlediğini belirtti.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

“Bir kulübün formasını giydiğinizde, bir taraftar gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Derbi haftasından önceki hafta sokakta yürürken, birinin size ‘Juve’yi bitireceğiz…’ ya da başka bir takımı kastederek böyle demediği bir derbi yoktur. Ya kendinizi izole ediyorsunuz ya da dış dünyayla bağlantınız olmuyor. Beni en çok şaşırtan, beklenmedik olması nedeniyle Milan-Inter derbisi oldu; çünkü orada çok fazla olmasa da biraz nefret olduğunu düşünüyordum, ama onların arkadaş olduklarını, iyi bir ilişkileri olduğunu görünce şaşırdım. Nefret biraz daha kuzeyde. Sokakta farklı formalar giyen bir kadın ve bir adam gördüm. Ya da bir baba ve çocuğu. Portekiz’de bu imkansız... Türkiye’den bahsetmiyorum bile!”