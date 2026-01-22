Mourinho'dan mağlubiyet sonrası Rafa Silva açıklaması!

Haberin Devamı

Juventus ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geldi.

İtalya'da oynanan müsabakayı Juventus, 2-0'lık skorla kazandı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri; 55. dakikada Khephren Thuram ve 64. dakikada Weston McKennie kaydetti.

Mourinho'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde kalması neredeyse imkansız mı?

"Neredeyse imkansız olsa bile, neredeyse imkansız değildir. Ama öyle olsa bile, bu grubun kültüründe, hedefler ne olursa olsun, Benfica oynadığında elinden gelenin en iyisini yapman gerekir. Benfica'nın bir parçası olmanın sorumluluğuyla oynamalı ve elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Dolayısıyla, neredeyse imkansız olması ya da gerçekten imkansız olması pek bir şeyi değiştirmez.

Haberin Devamı

Karşımızda Real Madrid olduğunu biliyoruz, şu anda sınırlı bir Benfica olduğumuzu biliyoruz, ama bugün olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gol atmamız gerekiyor. Oynadığımız gibi oynayarak, yarattığımız gibi yaratarak, hakim olduğumuz gibi hakim olarak, gösterdiğimiz cesareti göstererek... gol atmalı ve kazanmalıyız. Gol atmadığınızda, özellikle bu seviyedeki oyuncularla oynadığınızda, gol yemenin kapısını açarsınız."

"1250 maçlık tecrübemle yedek kulübesinde oturuyordum ve ve yardımcılarıma şunu söylüyordum: “Oyun bu şekilde devam ederse, atamazsak sonunda gol yiyeceğiz.” Gerçekten de çok güzel çıkan ataklar gördüm. İkinci yarıya çok iyi başladık, ama son 20 metreye geldiğimizde gol atmak zorlaştı. Benfica iyi bir maç çıkardı, maçı kaybetmiş olsak da bunu söylemekten çekinmiyorum, ama kazanmak için gol atmamız gerekiyor."

Rafa gollere katkı sağlamak için bir çözüm olabilir mi?

"O Benfica oyuncusu mu? Hayır. O halde cevap veremem, çünkü Benfica oyuncusu değil. Rafa Beşiktaş oyuncusu ve onun hakkında yorum yapmayacağım."

Haberin Devamı

Bugün Benfica adına her şey kötü mü gitti?

"Benimkinden farklı analizler olabilir, ama ben analizimde dürüst olmaya çalışıyorum. Benfica çok iyi bir maç oynadı, fakat futbolda gol atmak zorundasın. Çok fazla çaba sarf etmeden gol atan ve kazananlar var. Kariyerim boyunca bunu birçok kez yaşadım.

Önemli sakatlıklarla bir kez daha mücadele etmek için çözümler bulmaya çalıştık, farklı bir takım oluşturduk. Porto’ya gidip oyunu domine eden, Vila do Conde’ye gidip domine eden, Torino’ya gidip domine eden bir takım… ama rakip kaleyi yıkmak gerekiyor. Biz bunu yapamadık. İyi oynamak yetmez, oraya varıp golü atmak gerekir."

Haberin Devamı