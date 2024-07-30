Mourinho'dan Lille yorumu: Şanssız bir kura çektiler

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turunda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Takıma katılan oyuncuların zamanlamasına dikkat çeken Jose Mourinho, "Bu dönemde her şey önemli. Bütün oyuncular ilk günden itibaren bizimle birlikte olsa mükemmel senaryo olurdu ama oyuncuların yarısıyla bile tam çalışamadık. Dün basın toplantısında hayatta kalmalıyız demiştim. İnsanlar belki İsviçre Ligi'nin üst seviye olmadığını düşünüyor ama öyle değil. Çalışmak için çok zamanımız var. Burası Şampiyonlar Ligi seviyesi. Sakindik ve hayatta kalmayı başardık. 1-1'den sonra maç bizim elimize geçti." dedi.

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"FORVETTE 3 TANE ÜST DÜZEY SEÇENEĞİMİZ VAR"

Oyun şeklinde değişiklikler olabileceğini söyleyen Mourinho, "Ben dar ve seviyesi yüksek bir kadro istiyorum. Şampiyonluk ve Avrupa'da mücadele etmek istiyorsan iyi kadroya ihtiyaç var. Bizim çözümlere ihtiyacımız var. Forvet pozisyonunda da 3 tane üst düzey seçeneğimiz var. Modern futbolda farklı sistemlere ihtiyacınız var. Çift forvet oynadığımız zamanlar da mümkün olabilir. Maç içinde bile değişiklikler yapmamız gerekecek." diye konuştu.

"LİLLE ÜZERİNE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Bir üst turdaki rakipleri Lille hakkında konuşan Mourinho, "Şu anda yorumum yok. Zor olacağını biliyoruz. Yarından itibaren yüzme havuzunda biraz güneş havası aldıktan sonra Lille üzerine çalışmaya başlayacağız." dedi.

"ONLAR İÇİN KOLAY BİR KURA DEĞİL"

Lille için kolay olmayacağına dikkat çeken Jose Mourinho, "Yarından itibaren Lille'i çalışmamız gerekiyor. Yarın 2 saatliğine havuz başında dinlenmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Türk takımlarının Alman, Fransız gibi takımlara karşı zorlanmalarını anlıyorum. Türk takımlarının biraz kura şansının olması gerekiyor, bu turda bizim için bu geçerli olmadı. Ancak Lille için de şanslı bir kura olmadı. Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil." şeklinde konuştu.

Mourinho, Sırp kaleci Dominik Livakovic’in kritik kurtarışlar yaptıklarını söyleyerek, "Livakovic, bugün maçın 2-0’a gelmesini engelledi. Eğer O kurtarışı yapmasaydı 2-0 olacaktı. O zaman turu geçmemiz için 2 gol atmamız gerekecekti. Bugünkü galibiyette bizim anahtar oyunculardan biri oldu" açıklamasında bulundu.