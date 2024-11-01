Mourinho'dan İsmail Yüksek paylaşımı! Kendisini sakatlamıştı...

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Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.



Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Mourinho, dünkü antrenmanda kendisine çarpıp sakatlanmasına sebep olan İsmail Yüksek'in bileğine baktığı fotoğrafı paylaşıp; "Her şey iyi İsmail, pazar gününe hazırım." yazdı.