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Mourinho'dan İsmail Yüksek paylaşımı! Kendisini sakatlamıştı...

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Mourinho
Mourinhodan İsmail Yüksek paylaşımı Kendisini sakatlamıştı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 14:45

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Mourinho, dünkü antrenmanda kendisine çarpıp sakatlanmasına sebep olan İsmail Yüksek'in bileğine baktığı fotoğrafı paylaşıp; "Her şey iyi İsmail, pazar gününe hazırım." yazdı.

Mourinhodan İsmail Yüksek paylaşımı Kendisini sakatlamıştı...

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Mourinho

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