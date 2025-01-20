Mourinho'dan imalı sözler: 6 aydır hoca olmaya çalışıyorum

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Fenerbahçe Teknik Direktörü, “Oyuncularım kazanmak için her şeylerini ortaya koydu. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Altı aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım!” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-0 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, başta Dusan Tadic olmak üzere oyuncularına övgüler yağdırıp, “Galibiyete ulaşmak için her şeylerini ortaya koydular” ifadelerini kullandı. Kısa ama imalı sözler bulunan bir değerlendirme .yapan Portekizli çalıştırıcı, ikinci yarısında daha iyi bir oyun sergilediklerini belirterek şunları söyledi:

DUSAN TADİC BİZLERE RENK KATTI

“Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic maçın anahtar oyuncusu oldu. Bizlere renk kattı gösterdiği performansla. Galibiyeti hak ettik. Levent Mercan ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu öğreniyor olmak burada, benim için ayrıcalık. Altı aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım!”

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