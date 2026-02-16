Mourinho'dan geri dönüş iddialarına çarpıcı yanıt!

Haberin Devamı

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid'i konuk edecek.

Karşılaşma, 17 Şubat Salı günü saat 23.00'te Estádio da Luz'da oynanacak.

Mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, çok konuşulacak sözler sarf etti.

İşte Mourinho'nun sözleri;



"YARALI BİR KRAL TEHLİKELİDİR"

“Onlar yaralı. Ve yaralı bir kral tehlikelidir. İlk maça aklımız, hırsımız ve özgüvenimizle çıkacağız. Şampiyonlar Ligi’nin krallarına karşı ne yaptığımızı biliyoruz ama verecekleri tepkiye de hazır olmalıyız."

"AZ SAYIDA BULUNAN TEKNİK DİREKTÖLERDEN BİRİYİM"

"Real Madrid'e sahip olduğum her şeyi verdim. İyi şeyler de yaptım, kötü şeyler de ama kesinlikle her şeyimi ortaya koydum. Ve o dönem kapandı. Bir profesyonel, bir kulüpten bu duygularla ayrıldığında, bence arada sonsuza dek sürecek bir bağ oluşur. Ayrılalı 12 yıl oldu ama dünyanın neresinde Real Madrid taraftarı ile karşılaşsam aynı hissi yaşıyorum. İnsanlar da benim gibi, her zaman her şeyimi verdiğimi düşünüyor. Genel olarak insanlar bana karşı sevgi besliyor, bu da harika bir şey.

Real Madrid'den kovulmadan ayrılan az sayıdaki teknik direktörden biriyim. Ayrıldığım gün başkan bana şöyle dedi: 'Zor olanı başardın, şimdi kolay olana geçiyorsun. Bundan sonra kazandığım tüm Şampiyonlar Ligi maçları bana mutluluk getirdi."

"SOMUT OLAN TEK ŞEY BENFICA İLE OLAN KONTRATIM"

(Real Madrid'e geri dönmesi hakkında) "Bununla var olmayan hikayeleri beslemek istemiyorum. Var olan tek şey, Benfica ile bir yıl daha sözleşmemin olması. Bu özel bir kontrat çünkü seçim döneminde imzalandı ve hem ben hem de başkan Rui Costa, etik açıdan olası yeni bir başkanı korumak istedik. Sözleşmede hem benim hem de Benfica’nın anlaşmayı çok kolay şekilde feshedebileceği bir madde var. Ama somut olan tek şey Benfica ile kontratımın bulunmasıdır. Real Madrid ile sıfır."

"REAL MADRID'E HAYIR DİYEBİLİRSİNİZ"

Florentino Pérez ve Real Madrid'e hayır diyebilir miydiniz?

"Evet, diyebilirsiniz. Ben de yapabilirim."

"REAL MADRID'İ ELEMEK İSTERİM"

"Real Madrid’i elemek isterim ama aynı zamanda Arbeloa'nın ligi kazanmasını ve Real Madrid'de uzun yıllar kalmasını da çok isterim. Çünkü o çok yetenekli bir teknik direktör ve içinde bu kulübün ruhu taşıyan bir adam. Ayrıca bu kulübü çalıştıracak kişiliğe sahip; bu da herkeste bulunmaz."

"TEKRARDAN ÜST DÜZEY BİR KULÜBE GELDİN" DEDİ

“Florentino Pérez ile çok iyi bir ilişkim var. Benfica'ya imza attığımda bana mesaj attı. Bana, 'Tekrar üst düzey bir kulübe katıldığın için mutluyum' dedi."