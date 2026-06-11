Mourinho'dan Galatasaray'a müjde! Transfer listesinde

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İspanya devi Real Madrid’de yeni sezon öncesi taşlar yerinden oynuyor. Teknik direktör Jose Mourinho, kadro yapılanması kapsamında tam 6 futbolcunun takımdan gönderilmesi yönünde yönetime rapor sundu.

Portekizli teknik adamın listesinde sürpriz isimler yer aldı. Mourinho’nun gözden çıkardığı futbolcuların; Fran Garcia, Raul Asencio, Dani Ceballos, Gonzalo Garcia, Eduardo Camavinga ve Rodrygo olduğu öğrenildi.

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Özellikle Eduardo Camavinga’nın listede yer alması Türkiye için önem arz ediyor. Zira Fransız orta saha için daha önce de nabız yoklayan Galatasaray cephesinde bu gelişme adeta “transfer müjdesi” olarak yorumlandı.

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Sarı-kırmızılıların, Mourinho’nun raporu sonrası Real Madrid ile temaslarını hızlandırması bekleniyor. Camavinga’nın ayrılığa sıcak bakması halinde transfer sürecinin önemli ölçüde kolaylaşabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Real Madrid yönetiminin, Mourinho’nun raporu doğrultusunda kadroda ciddi bir revizyona gitmeye hazırlandığı ve transfer listesine Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernandez'in eklendiği kaydedildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Camavinga, bu sezon toplamda 43 maça çıkarkan 2 gol 1 asist üretti.