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Mourinho'dan Galatasaray'a müjde! Transfer listesinde

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#Galatasaray Transfer#Mourinho#Eduardo Camavinga
Mourinhodan Galatasaraya müjde Transfer listesinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 14:35

Mourinho, Real Madrid başkanı Florentino Perez'e gitmesini istediği oyuncuları açıkladı. Listede, Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız isim de yer aldı.

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İspanya devi Real Madrid’de yeni sezon öncesi taşlar yerinden oynuyor. Teknik direktör Jose Mourinho, kadro yapılanması kapsamında tam 6 futbolcunun takımdan gönderilmesi yönünde yönetime rapor sundu.

Mourinhodan Galatasaraya müjde Transfer listesinde

Portekizli teknik adamın listesinde sürpriz isimler yer aldı. Mourinho’nun gözden çıkardığı futbolcuların; Fran Garcia, Raul Asencio, Dani Ceballos, Gonzalo Garcia, Eduardo Camavinga ve Rodrygo olduğu öğrenildi.

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Mourinhodan Galatasaraya müjde Transfer listesinde

Özellikle Eduardo Camavinga’nın listede yer alması Türkiye için önem arz ediyor. Zira Fransız orta saha için daha önce de nabız yoklayan Galatasaray cephesinde bu gelişme adeta “transfer müjdesi” olarak yorumlandı.

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Mourinhodan Galatasaraya müjde Transfer listesinde

Sarı-kırmızılıların, Mourinho’nun raporu sonrası Real Madrid ile temaslarını hızlandırması bekleniyor. Camavinga’nın ayrılığa sıcak bakması halinde transfer sürecinin önemli ölçüde kolaylaşabileceği belirtiliyor.

Mourinhodan Galatasaraya müjde Transfer listesinde

Öte yandan Real Madrid yönetiminin, Mourinho’nun raporu doğrultusunda kadroda ciddi bir revizyona gitmeye hazırlandığı ve transfer listesine Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernandez'in eklendiği kaydedildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Camavinga, bu sezon toplamda 43 maça çıkarkan 2 gol 1 asist üretti. 

 

 

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#Galatasaray Transfer#Mourinho#Eduardo Camavinga

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