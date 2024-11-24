Mourinho'dan Galatasaray'a Eyüpspor göndermesi: 3’ü de cezalı duruma düştü

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı sonrası oyuncularını hem övdü hem uyarılarda bulundu: “Maça güçlü başladık. Devrede maçı bitirmiş olmamız gerekiyordu, bitiremedik; 3-2’ye geldi. 3-0’dan sonra oyunumuz durdu. 6 gol attık ama 7-8 olabilirdi. Oyuncularım maç kolayken öldürmeli. 3-0’dan sonra 4-5-6’yı atmalıyız. Hayalimdeki takım olması için bugün maçın 8-0 bitmesi gerekiyordu.”

Mourinho, “G.Saray yöneticisi Metin Öztürk, penaltının doğru olmadığını söyledi. Ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine, sarı kırmızılıların haftaya karşılaşacağı Eyüpspor’dan 3 futbolcunun sarı kart cezalısı olmasına gönderme yaparak şöyle dedi: “Sayın G.Saray yöneticisi mantıksız olduğunu düşünüyorsa her hafta G.Saray maçında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir sonraki rakiplerinin 3 oyuncusu sarı kart sınırındayken 3’ü de sarı kart görüyor.”

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"TALiSCA iLE İLGİLİ BİLGİM YOK"

Jose Mourinho, Al-Nassr Kulübü’nde forma giyen Anderson Talisca’nın transfer edileceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine, “Hiçbir şey bilmiyorum. Oyuncularımdan mutluyum” cevabını verdi.

"RONALDO BURAYA YEMEK YEMEĞE GELiR"

Mourinho, Ronaldo’nun transfer edileceği iddiası için, “Ronaldo bir gün İstanbul’a yemeğe gelebilir. İstanbul, Suudi Arabistan ve Portekiz’in ortasında kalıyor. Belki jetine atlayıp eski dostu Jose’yi görmeye gelebilir. ‘Ronaldo F.Bahçe’de oynayacak’ diyenler ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberlerden mutlu oluyor” dedi.