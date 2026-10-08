Mourinho'dan Fenerbahçe ve Türk hakemleri açıklaması: Taylor'dan önceki de hapise girdi

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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına verdiği röportajda Madrid’e dönüşünü ve eski kulüpleriyle ilişkilerini anlattı. Florentino Perez’le görüşmeleri sorulan Portekizli çalıştırıcı, "Önce temas olur, sonra bir şeyler gelişmeye başladığında medyada dedikodular başlar. Burada ise tam tersi oldu. Önceden, hiçbir temas yokken dedikodular çıkmıştı ve ben, benim için özel bir yer olan Benfica'da mutluydum. Söylentileri duydum ve şaşırdım; bunların sadece söylenti olduğunu ve doğru olmadığını düşündüm. Üstelik Benfica'da işler yolunda gidiyordu. Real Madrid'den 13 yıl önce ayrıldım ancak kulübe her zaman yakın kaldım; bunun bir nedeni de Ancelotti'nin uzun yıllar orada teknik direktörlük yapmış olması ve benim de başkanla arkadaş olmamdı." dedi.

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'FENERBAHÇE'NİN YERİ ÖZEL'

Eski takımlarıyla bağını koruduğunu belirten Mourinho, "Hemen hemen tüm eski kulüplerimle ya da neredeyse hepsiyle çok özel bir ilişkim var. Gönderildiğim zamanlarda bile her zaman durumlardan iyi bir şekilde çıktım. Asla olumsuz bir söz söylemedim." ifadelerini kullandı. Ayrılık süreçlerini değerlendiren deneyimli teknik adam, "Roma'dan ayrılmanın bana ne kadar acı verdiğini biliyorsunuz ama kulüp ya da sahiplerine karşı tek kötü bir söz söylemedim. Ayrıldığımda arkamda hiçbir sorun bırakmam. Öyle görünmeyebilir ama ben çok kibar birisiyim ve orasının her zaman benim evim olacağı hissiyle ayrılırım. Madrid'de de bu durum böyleydi. Belki sadece Tottenham'ı ayrı tutabilirim ama o dönem de Covid salgını vardı ve taraftarlarla pek temasım olmadı." diye konuştu. Fenerbahçe’yi de anan Mourinho, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım." dedi ve "Real Madrid'e dönmek de eve dönmek gibi. Burada 3 yıl kalmıştım ama kulüple kurduğum bağ sayesinde sanki 30 yıl gibi geldi." sözleriyle Madrid’e dönüşünü anlattı.

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Roma taraftarlarıyla ilişkisine değinen 63 yaşındaki teknik adam, "Onlarla olan ilişkim özeldi. Her zaman şunu söylerim: Roma'ya geldiğim gün binlerce insan vardı ve o anda o insanlar için henüz tek bir puan bile kazanmamışken bunun nedenini anlamamıştım. Bunu hak etmediğimi düşünmüştüm ama sonra bunun Roma olduğunu anlıyorsunuz. Onlar için mücadele ettim, her şeyimi verdim. Bir turnuva kazandık; doğru, çok kazanan bir kulüp için bu pek bir anlam ifade etmeyebilir ama çok kazanamayan bir kulüp için durum farklı." açıklamasını yaptı. Kendisine yöneltilen "Roma taraftarlarının size duyduğu saygı açısından, şu anda Totti’den sonra ikinci sırada görünüyorsunuz." hatırlatmasına ise "Francesco dokunulmazdır. Kendime Real Madrid’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 14 Ekim’de Roma’ya konuk olacağı karşılaşma öncesinde Mourinho’ya, "Olimpico'da nasıl bir karşılama bekliyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Portekizli çalıştırıcı, "Hiçbir şey beklemiyorum. Saygı bekliyorum. O maça henüz hazırlanmaya başlamadım. Henüz bunu düşünmedim. Kendimi savunmam, işimi iyi yapmak için mümkün olduğunca iyi hazırlanmam gerekiyor. Ve işimi iyi yapmak için odaklanmam, nerede olacağımı, kime karşı oynayacağımı unutmaya çalışmam gerekiyor. Bu daha önce de başıma birçok kez geldi. Roma ise açıkça farklı. Stadyuma giderken kendimi hazırlamam gerekiyor çünkü Roma taraftarlarının tutkusunun desteğini arkamda hissetmeden oraya ilk kez gidiyorum. Oyuncularımı da hazırlamam gerekiyor: Roma’da maçı yaşama şekli farklı. Birçok önemli stadyumda oynamış olsalar bile, eşsiz bir güzelliğe karşı hazırlıklı olmalılar." dedi.

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Hakemlerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Mourinho, "Hakemlerle ilgili sorununuz nedir?" sorusuna, "Bunun benim hatam olduğunu düşünmüyorum, şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık, sonra Premier Lig'e gittim ve şimdi bu durumlar ortaya çıkıyor. Ardından Türkiye'de benzer bir skandal patlak verdi. Sık sık benzer durumlar yaşadım." karşılığını verdi.

"Budapeşte'deki finalin ardından Anthony Taylor şu anda Türkiye'de hakemlerin başında" hatırlatması üzerine ise "Ondan önceki hapse girdi." ifadelerini kullandı. Mourinho, 2023 UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla’nın Roma’yı mağlup ettiği finalin ardından otoparkta hakem Anthony Taylor’a tepki göstermişti.