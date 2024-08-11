Mourinho’dan ezeli rakiplerine taş: Galatasaray'ı izleyince bazı şeyleri anladım

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Fenerbahçe’nin başında çıktığı ilk Süper Lig maçından 3 puanla ayrılan teknik direktör Jose Mourinho, farklı galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Çok sayıda gol pozisyonu üretmelerine karşın sadece 1 kez fileleri havalandırdıklarını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, “Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikadaki oyunumuza bakınca sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık. Final bölgesinde, 3. bölgede doğru şeyleri yapamadık teknik anlamda. Maç boyunca dominant olan bizdik. Daha farklı bir sonucu hak ediyorduk” dedi.

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TÜRK FUTBOLU İÇİN DE ÇALIŞIYORUM

Henüz hazır olmadıklarının altını çizen Mourinho, “Maximin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değil. Orta sahada sürekli İsmail ve Szymanski ile oynuyoruz. İkinci yarı Bartuğ’u oynattım. Yetenekli bir genç. Oğuz ve Yusuf da var elimizde. Fenerbahçe için çalışıyorum ama endirekt olarak Türk futbolu için de çalışıyorum” diye konuştu. Mourinho, Galatasaray’a da gönderme yaparak, “İki günde iki maç oynandı. Cuma Galatasaray-Hatay, bugün de biz. Çok fazla şey öğrendim. Bu süreçte bana verilen bilgiler harikaydı ama şimdi daha iyi anladım” dedi.