×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mourinho'dan Eyüpspor maçı öncesi flaş açıklama: 'Onurumuz ve gururumuz adına önemli bir maç!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Eyüpspor
Mourinhodan Eyüpspor maçı öncesi flaş açıklama: Onurumuz ve gururumuz adına önemli bir maç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 17:50

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor'la oynayacakları maçta alacakları sonucun sıralamadaki yerlerini değiştirmeyeceğini belirterek, "Ancak profesyonellik, onurumuz ve gururumuz adına önemli bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam sahasında Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, alacakları sonucun sıralamadaki yerlerini etkilemeyeceğini ancak onur ve gururları adına önemli bir maç olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasınİlhan Ekşioğlundan Ali Koça sert tepki: Hak ettiğiniz şekilde, imza toplanarak kongre kararıyla bir an önce gidişiniz kaçınılmaz hale gelmiştirİlhan Ekşioğlu'ndan Ali Koç'a sert tepki: 'Hak ettiğiniz şekilde, imza toplanarak kongre kararıyla bir an önce gidişiniz kaçınılmaz hale gelmiştir!'Haberi görüntüle

Mourinho'nun yayıncı kuruluşa yaptığı maç önü açıklamaları şu şekilde:

"Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için önemli olacak. Alacağımız 3 puan bizi ilk sıraya taşımayacak veya sıfır puan bizi üçüncü sıraya düşürmeyecek. Ancak profesyonellik, onurumuz ve gururumuz adına önemli bir maç olacak. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımı suçlamayacağım. Asla oyuncularımı suçlamam. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi ve genç bir hocaları var. Eminim iyi bir sonuç almak isteyeceklerdir. Fenerbahçe'ye karşı alacakları sonuç onlar için sezonu iyi bitirmek anlamına gelecektir."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Eyüpspor

BAKMADAN GEÇME!