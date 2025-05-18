Mourinho'dan Eyüpspor maçı öncesi flaş açıklama: 'Onurumuz ve gururumuz adına önemli bir maç!'

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam sahasında Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, alacakları sonucun sıralamadaki yerlerini etkilemeyeceğini ancak onur ve gururları adına önemli bir maç olduğunu söyledi.

Mourinho'nun yayıncı kuruluşa yaptığı maç önü açıklamaları şu şekilde:

"Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için önemli olacak. Alacağımız 3 puan bizi ilk sıraya taşımayacak veya sıfır puan bizi üçüncü sıraya düşürmeyecek. Ancak profesyonellik, onurumuz ve gururumuz adına önemli bir maç olacak. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımı suçlamayacağım. Asla oyuncularımı suçlamam. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi ve genç bir hocaları var. Eminim iyi bir sonuç almak isteyeceklerdir. Fenerbahçe'ye karşı alacakları sonuç onlar için sezonu iyi bitirmek anlamına gelecektir."

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