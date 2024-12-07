Mourinho'dan derbide dikkat çeken hareket! Soyunma odasına kadar gitti

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Sezonun ilk derbisinde Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu kez de 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki İstanbul derbilerini puansız kapatmış oldu.

HAKEMİ TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın ardından hakemlerin yanına giden Jose Mourinho, genç hakem Mehmet Türkmen ve yardımcılarını eline sıkarak yönetimlerinden dolayı tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından hakem hakkında konuşan Mourinho, "Toplantıya gelmeden önce hakem odasına gittim ve kendisini tebrik ettim. Saha içinde bir yanlışı oldu mu bilmiyorum ama onunla ilgili hissiyatım iyiydi. Maçın kontrolünü elinde tuttu. Oyuncular da doğru şekilde mücadele etti. Bugün hak edenin kaybettiği bir maçtı çünkü elimizden gelenin en iyisini yaptık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum çünkü iyi savaştılar. Beraberlik için savaştılar biz ise kazanmak için savaştık. Beşiktaş'ın 1,5 pozisyonu vardı, 2 bile değil. Bizim ise birçok pozisyonumuz vardı, 2 topumuz direkten döndü." diye konuştu.

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