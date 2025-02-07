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Mourinho'dan çocuklara anlamlı ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Onkoloji
Mourinhodan çocuklara anlamlı ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 16:30

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Jose Mourinho'nun serviste yatan çocuklarla ilgilenerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdiği, sohbet ettiği, kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Çocuklara özel hediyeler veren Mourinho, imzaladığı Fenerbahçe formalarını da çocuklara armağan etti.

Bu anlamlı buluşmada tüm arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlanan Yusuf isimli bir çocuk da Jose Mourinho’ya annesi ile birlikte ördükleri atkıyı hediye etti.

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Yusuf, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için ördüğü atkıları da Samandıra’ya ulaştırılmasını isteyerek sarı-lacivertli ekibe verdi. Atkıların teslim edildiği futbolcular, birlikte Yusuf’u arayarak teşekkür ettiler.

Fenerbahçe maskotu Yellow’un da yer aldığı ziyarette Yellow ile tanışma fırsatı bulan çocuklar da Yellow'a yoğun ilgi gösterdiler ve eğlenceli anlar yaşadılar.

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Mourinhodan çocuklara anlamlı ziyaret

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Onkoloji

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