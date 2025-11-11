Mourinho'dan Benfica'yı şoke eden talepler! 'Sil baştan' dedi

Haberin Devamı

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yönetiminde istediği transfer talepleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

DÜNYALARI İSTEDİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre; deneyimli çalıştırıcı, ocak ayındaki transfer dönemi için sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet olmak üzere tam 5 mevkiye transfer talep etti.

BENFCAI RAKAMLARI

Eylül ayının ortasında imzayı atan Mourinho, Benfica'nın başında bu sezon 12 maça çıktı. Portekiz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak 21 puan topladı.

AVRUPA'DA DA EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Mourinho'nun işleri Şampiyonlar Ligi'nde de yolunda gitmedi. Portekiz devi, tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki 3 maçı da kaybetti. Bu karşılaşmaların 3'ünde de gol sevinci yaşayamayan Benfica, ligde ise 25 puanla 3. sırada milli araya girdi.

