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Mourinho'dan Becao ve Fred'e esprili gönderme: 'Odamı değiştirmek istiyorum'

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Fred
Mourinhodan Becao ve Frede esprili gönderme: Odamı değiştirmek istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 10:48

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele sonrasında yaptığı paylaşımla oyuncuları Becao ve Fred'e esprili dille takıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maç takviminde Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Gözden KaçmasınMourinhodan Becao ve Frede esprili gönderme: Odamı değiştirmek istiyorumMourinho'dan Becao ve Fred'e esprili gönderme: 'Odamı değiştirmek istiyorum'Haberi Görüntüle

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Oğuz Aydın, 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golü ise 41. dakikada David Okereke'den geldi.

Bu sonuçla puanını 32'ye çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 13. sırada kaldı.

MOURINHO'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Mücadele sonrası sosyal medya hesabından eğlenceli bir video paylaşan Jose Mourinho oyuncuları Fred ce Becao'ya takıldı.

Portekizli çalıştırıcı instagram'dan Fred ve Becao için paylaşımında; "Odamı değiştirmem gerek. Maçlardan önce uyumayı seviyorum ve bu ikisinin yanında uyumak zor.." ifadelerini kullandı.

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Mourinho'nun paylaşmını binlerce beğeni ve yorum geldi.

 

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Fred

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