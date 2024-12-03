Mourinho'dan Becao ve Fred'e esprili gönderme: 'Odamı değiştirmek istiyorum'

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Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maç takviminde Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Oğuz Aydın, 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golü ise 41. dakikada David Okereke'den geldi.

Bu sonuçla puanını 32'ye çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 13. sırada kaldı.

MOURINHO'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Mücadele sonrası sosyal medya hesabından eğlenceli bir video paylaşan Jose Mourinho oyuncuları Fred ce Becao'ya takıldı.

Portekizli çalıştırıcı instagram'dan Fred ve Becao için paylaşımında; "Odamı değiştirmem gerek. Maçlardan önce uyumayı seviyorum ve bu ikisinin yanında uyumak zor.." ifadelerini kullandı.

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Mourinho'nun paylaşmını binlerce beğeni ve yorum geldi.