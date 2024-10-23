Mourinho’dan basın toplantısında olay açıklama: 'Sol bek için uzmanlardan tavsiye alırım | Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı'

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24 Ekim Perşembe (yarın) oynanacak Manchester United maçı öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı.

'MAÇIN KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORLARDIR'

"Ben Manchester United'ın teknik direktörü değilim. Onların korkması için bir sebep görmüyorum ancak maçın kolay olmayacağını biliyorlardır. Yarınki maçın kolay olacağını düşünüyorlarsa yanlış bir yaklaşım olur. Hafta sonundaki maçı düşünüp rotasyon yapacaklarını düşünmüyorum."

'BANA BONUS YA DA MADALYA VEREBİLİRLERDİ'

"Kulüpten (Manchester United) ayrıldığım ilk andan itibaren onlar için en iyi dileklerimi diledim. Şu anda harika değillerse de bu durum beni mutlu etmiyor. Ancak bunu düşünmek için bir dakikam yok. Hocalarına olan inançlarını sürdürüyorlar ve devam edebiliyorlar. Hocalarının, takımlarının gelişebileceğine inanıyorlar. Benim orada olduğum dönemle bugün arasındaki fark bu. Avrupa Ligi'ni kazanmıştık ve ligi ikinci sırada bitirmiştik. Manchester City'nin durumundan dolayı hala kazanabilirdik puan cezası alırlarsa. O zaman da bana bonus ve madalya vermeleri gerekirdi."

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FAVORİLER MANCHESTER UNITED VE TOTTENHAM

"Avrupa'da kazanamadılar ama kaybetmediler. Avrupa'daki yeni formatta herkes neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyor. Porto'ya karşı oynamak kolay değil. Old Trafford'da Twente'yle oynadıkları maçı kazanmalarını herkes bekliyor ancak kolay olmuyor. Yüksek bir potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. Hangi takım bu turnuva için favori derseniz Manchester United ve Tottenham derim. Yarın en güçlü iki adaydan biriyle oynayacağız."

'SOL BEK İÇİN UZMANLARDAN TAVSİYE ALIRIM'

"Sol bek için televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostic, Levent ve Jayden kadroda yok. O uzmanların her şeye bir çözümü var. Sizin tavsiyelerinizi alırsam yarın korunmuş olurum. Belki Szymanski dersiniz. Kendisi solak ve hızlı bir oyuncu. Uzman tavsiyesi belki böyle olur. Sonrasında bakarız onun olduğu tarafta Rashford mı yoksa Garnacho mu oynayacak."

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'FERGUSON'A OLAN SAYGIMI VE SEVGİMİ GÖRECEKSİNİZ'

"Alex Ferguson'la harika bir ilişkim var. Belgeselim yayınlandığında ona olan sevgimi ve saygımı göreceksiniz. Elçilik rolünü kaybetmesinin bir önemi yok. Dünyadaki bütün Manchester United taraftarlarının sevgisine sahip. İhtiyacı olmadığı birkaç poundu kazanmasından bunun daha değerli olduğunu düşünüyorum."

OOSTERWOLDE SEZONU KAPATTI

"Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur."

"11'e 11 kazanamayız, yarın 35 bin kişinin desteğine ihtiyacımız var"