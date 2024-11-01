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Mourinho'dan Banza ve Visca'ya özel önlem!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Banza
Mourinhodan Banza ve Viscaya özel önlem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü, antrenmanlarda Banza ve Visca’yı durdurmaya yönelik çalışmalar yaptırıyor.

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Fenerbahçe'de tüm gözler pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına çevrilirken teknik direktör Jose Mourinho, galip gelmeleri için öncelikle rakibin en önemli hücum silahları Edin Visca ve Simon Banza’yı durdurmanın şart olduğu görüşünde.

Portekizli çalıştırıcı, bu maça yönelik tüm taktik çalışmalarında bu konuya ağırlık veriyor. Mourinho’nun son 6 maçta 4 gol atan, süratli ve hareketli oyun yapısıyla dikkat çeken Banza’yı markaj için Amrabat veya stoperde forma giymeye aday Çağlar-Becao-Djiko üçlüsünden birini görevlendirmesi bekleniyor. Bu sezon 2 gol atan Visca’yı ise sol bekte oynayacak Kostic veya Mert Müldür’den biri marke edecek.

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HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

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Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel

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#Fenerbahçe#Mourinho#Banza

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