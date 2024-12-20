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Mourinho'dan Aymeric Laporte yanıtı ve Arda Turan övgüsü

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Mourinhodan Aymeric Laporte yanıtı ve Arda Turan övgüsü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 19:27

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oldukları mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"EYÜPSPOR, ARDA HOCA'NIN YANSIMASI"

Eyüpspor'un iyi bir takım olduğunu kaydeden ve Arda Turan'la ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Jose Mourinho, "Eyüpspor, yeni çıkmış bir takım. Oyun tarzlarına bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller, lig tablosuna, oyuncularına, teknik direktöre bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller. Avrupa kupalarına katılma hedefleri, hırsları var. Arda Turan benim hakkımda iyi şeyler söylediyse teşekkür ederim. Ben onun hakkında dürüstçe fikrimi dile getirmiştim. Ben her zaman rakipleri ve teknik direktörlerini analiz ediyorum. Arda'nın büyük bir potansiyeli var. Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır. Eyüpspor, Arda Hoca'nın yansıması." dedi.

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AYMERİC LAPORTE SORUSU

Jose Mourinho, "Aymeric Laporte'nin transferini düşünüyor musunuz?" sorusuna "Teşekkür ederim ama transfer hakkında konuşmuyorum. Özellikle maçtan önce transfer hakkında konuşmayacağım." yanıtını verdi.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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