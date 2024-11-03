×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler: Onu istemiyoruz! Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Jose Mourinho
Mourinhodan Atilla Karaoğlana zehir zemberek sözler: Onu istemiyoruz Tamamını anlatsalar Fenerbahçeye gelmezdim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 21:39

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı maçlarında istemediklerini söyleyen ve bir sisteme karşı mücadele verdiklerini kaydeden Mourinho, "Atilla Karaoğlan'ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan'dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olarak istemiyoruz. Özellikle VAR Hakemi olarak istemiyoruz. Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutladık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçelilere kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Jose Mourinho

BAKMADAN GEÇME!