Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler: Onu istemiyoruz! Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı maçlarında istemediklerini söyleyen ve bir sisteme karşı mücadele verdiklerini kaydeden Mourinho, "Atilla Karaoğlan'ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan'dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olarak istemiyoruz. Özellikle VAR Hakemi olarak istemiyoruz. Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutladık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçelilere kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim." dedi.