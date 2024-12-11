Mourinho'dan Athletic Bilbao uyarısı: O isimlere dikkat etmeliyiz

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbide Beşiktaş’a yenilmelerinin takımın özgüvenini etkilemediğini, bugünkü Athletic Bilbao maçından itibaren iyi sonuçlar alarak yeniden güleceklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, “Beşiktaş maçı 10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık. 1 kere Beşiktaş kazanır, 1 maç da berabere biterdi. Beşiktaş için o gece harikaydı ama bizim için değildi” dedi.

AYAĞA KALKMAMIZ LAZIM, BİZ PROFESYONELİZ

Derbide iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu ifade eden Mourinho, “Yenilgi özgüvenimizi etkilemedi çünkü biz daha iyi oynadık. Mutluluğumuzu etkiledi ama birlikteliğimizi etkilemedi. İlk golü atsak, maçı rahat alırdık. Ayağa kalkmamız lazım, biz profesyoneliz. O maçtan sonra Samandıra’da kaldım ve Bilbao’yu izledim. Ağlamak için vaktiniz yok. Beşiktaş derbisinden önce 5-6 maç kazandık ama sakin olmamız gerektiğini söyledim. Yine aynısını söylüyorum; tekrardan güleceğiz” diye konuştu.

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WİLLİAMS KARDEŞLERE DİKKAT ETMELİYİZ

ATHLETiC Bilbao’nun güçlüve istikrarlı takım olduğunu belirten Mourinho özellikle kanatlarda oynayan İnaki ve Nico Williams kardeşlere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Slavia Prag da iyi takımdı, savaştık ve kazandık. Bilbao maçında da iyi sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. İstikrarlı bir takım. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularıma ‘Bilbao karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık’ dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak.”

11 PUAN BİR ÜST TUR İÇİN YETERLİ OLABİLİR

Mourinho, halen 8 puanı bulunan takımının 11 puana ulaşması halinde bir üst tura çıkacağına inandığını belirterek, “Bundan sonra alacağımız 3 puanın yani toplam 11 puanın bir üst tur için yeterli olacağını düşünüyoruz. Playoff turunu da geçmeyi düşünmeliyiz. Tur şansımızı son maça bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız Athletic Bilbao ve Lyon maçlarından bir şeyler almamız gerekiyor” dedi.

PEP’iN KÜME DÜŞMESiNi iSTEMEM

Mourinho, kendisi için, “Bizim küme düşmemizi istiyor” diyen Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’ya, “Onu severim. Küme düşmelerini istemem. Ben adaleti görmek isterim. Küçük takımlar limitlerini 5-10 Euro açtığında ceza alıyor. Büyüklerin bu çarktan kaçabilmesini doğru bulmuyorum” cevabını verdi.