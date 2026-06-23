Mourinho’dan Arda Güler Kararı: Real Madrid’de tam yetki!

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Real Madrid’de yeni teknik direktör José Mourinho, gelecek sezonun kadro planlamasını şekillendirirken Arda Güler için de kararını verdi.

BERNARDO SILVA TRANSFERİ ROLÜNÜ DEĞİŞTİRMEYECEK

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre, milli futbolcunun oynadığı bölgeye Bernardo Silva transfer edilse bile Arda Güler’in takım içindeki rolünün değişmeyecek.

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MOURINHO'NUN PLANI





Real Madrid yönetiminin genç oyuncuyu kulübün geleceğinde kilit parçalardan biri olarak gördüğü, Mourinho’nun da yeni orta saha yapılanmasında Arda’yı merkez planın önemli bir parçası haline getirmeyi hedeflediği aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ TEKNİK HEYETİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

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Portekizli teknik adamın oyun planında özel bir yer ayırdığı Arda Güler’in, birçok meziyete sahip olması nedeniyle teknik heyete farklı varyasyonlar sunabileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımı sezon 51 maçta formayı sırtına geçiren milli yıldız, 6 gol ve 14 asistle dikkat çekici bir performans sergileyerek yılı tamamladı.

Öte yandan Güler, sezonda takımının en çok asist yapan ismi olmuştu.