Mourinho’dan Arda Güler için sürpriz sözler! 'Kariyeri Modric gibi bitecek'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Real Madrid’de sergilediği performansla adından söz ettiren Arda Güler için Jose Mourinho’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

İspanyol El Chiringuito'ya bir röportaj veren deneyimli teknik direktör, milli futbolcunun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı bir pozisyonda görev yapabileceğini belirtti.

“Arda’yı çok seviyorum”

Arda Güler’i beğendiğini açıkça dile getiren Mourinho, genç yıldızın oyun tarzının yıllar içerisinde değişebileceğini söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, Arda’yı Luka Modric ve Bernardo Silva ile kıyaslayarak, “Modric ve Bernardo’da olduğu gibi onun da kariyeri ilerledikçe daha geride oynayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“8 veya 6 numaraya dönüşebilir”

Mourinho, Arda’nın kariyerine daha hücumcu bir oyuncu olarak başladığını ancak zaman içerisinde orta sahanın merkezine kayabileceğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, “Kariyerine 10 numara, daha ofansif bir oyuncu olarak başlıyor ancak zamanla 8 veya 6 numaraya dönüşebilir” dedi.

Modric ve Bernardo Silva örneği

Mourinho’nun Arda Güler için verdiği Modric ve Bernardo Silva örnekleri dikkat çekti. Portekizli teknik direktör, her iki oyuncunun da kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde daha geride görev almaya başladığını hatırlatarak Arda’nın da benzer bir gelişim gösterebileceğini ifade etti.