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Mourinho’dan Arda Güler için sürpriz sözler! 'Kariyeri Modric gibi bitecek'

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Jose Mourinho
Mourinho’dan Arda Güler için sürpriz sözler Kariyeri Modric gibi bitecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 11:27

Jose Mourinho, Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in gelecekteki rolüyle ilgili dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Portekizli teknik direktör, milli futbolcunun kariyerini Luka Modric gibi tamamlayacağını söyledi.

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Real Madrid’de sergilediği performansla adından söz ettiren Arda Güler için Jose Mourinho’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

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İspanyol El Chiringuito'ya bir röportaj veren deneyimli teknik direktör, milli futbolcunun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı bir pozisyonda görev yapabileceğini belirtti.

“Arda’yı çok seviyorum”

Arda Güler’i beğendiğini açıkça dile getiren Mourinho, genç yıldızın oyun tarzının yıllar içerisinde değişebileceğini söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, Arda’yı Luka Modric ve Bernardo Silva ile kıyaslayarak, “Modric ve Bernardo’da olduğu gibi onun da kariyeri ilerledikçe daha geride oynayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mourinho’dan Arda Güler için sürpriz sözler Kariyeri Modric gibi bitecek

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“8 veya 6 numaraya dönüşebilir”

Mourinho, Arda’nın kariyerine daha hücumcu bir oyuncu olarak başladığını ancak zaman içerisinde orta sahanın merkezine kayabileceğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, “Kariyerine 10 numara, daha ofansif bir oyuncu olarak başlıyor ancak zamanla 8 veya 6 numaraya dönüşebilir” dedi.

Modric ve Bernardo Silva örneği

Mourinho’nun Arda Güler için verdiği Modric ve Bernardo Silva örnekleri dikkat çekti. Portekizli teknik direktör, her iki oyuncunun da kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde daha geride görev almaya başladığını hatırlatarak Arda’nın da benzer bir gelişim gösterebileceğini ifade etti.

 

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#Arda Güler#Real Madrid#Jose Mourinho

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