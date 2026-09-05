Mourinho'dan Arda Güler açıklaması! 'Onu oyundan çıkarmak çok zordu'

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Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 4. haftasında deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle kazandı.

Betis'e galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Troy Parrot kaydetti. Madrid, 90+4'te Kylian Mbappe ile penaltıdan faydalanamadı.

Kylian Mbappé’nin penaltısında Álvaro Vallés başarılı! 🧤 pic.twitter.com/FUQ9OpXKOp — S Sport (@ssporttr) September 4, 2026

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 64. dakikada yerini takım arkadaşına bıraktı. Real Madrid, bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası şu açıklamalarda bulundu:

Mbappe'nin penaltısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve Espí'nin iptal edilen golüyle ilgili ne söyleyebilirsiniz?

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"Görmedim... Detaylı olarak görmedim. Soyunma odasında da izlemedim. Bu konuda yorum yapamam."





Espi daha fazla süreyi hak ediyor mu?

"Bence takım harika bir maç çıkardı. Bazen kaybedersiniz ve nedenini bilemezsiniz; bazen de kaybedersiniz ve bunu nasıl açıklayacağınızı bilemezsiniz. Çok baskındık. Stoperlerimiz müthişti ve her şeyi tamamen kontrol ettiler. Hücum anlamında çok şey ürettik, çok fazla gol fırsatı yakaladık. Maç berabere bitseydi hayal kırıklığı yaşardık çünkü daha fazlasını yapan taraf bizdik. Şimdi bir de mağlubiyeti düşünün.

Espi'ye gelince... 10-15 dakika oyuna giriyor ve harika bir gol atıyor. Sonrasında bilmiyorum... Ofsayt olabilir de olmayabilir de... Ama bizim için önemli bir oyuncu. Yaptığı çalışmaların karşılığında puan alamadık ama görevini çok iyi yaptı. Gerçekten iyi iş çıkardı. Büyük potansiyele sahip bir oyuncu ve daha da gelişecek. Çünkü mütevazı, çalışkan ve öğrenmek istiyor. Ondan daha fazla memnun olamazdım."

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Arda Güler'in sahanın en iyisi olduğu izlenimi vardı ancak onu oyundan aldınız. Belli oyuncuları değiştirmek bazen zor oluyor mu?

"Arda’yı oyundan çıkarmak zordu, evet. Çok zordu. Çünkü çok iyi oynuyordu. Betisli oyuncular Madridli oyunculardan daha kurnaz, Madridli oyuncular ise daha saf. Maçın ilk pozisyonunda Valverde'ye faul yapan oyuncuya net bir sarı kart çıkmalıydı. Bir dakika sonra Vinicius'a önemli bir faul yapan başka bir oyuncuya da sarı kart çıkmalıydı. Ancak Real Madridli oyuncular hemen ayağa kalkıyor. Betis oyuncuları daha kurnaz... daha kurnazlar. Ve tabii ki, onları destekleyen, iten, baskı yapan muhteşem bir taraftar kitlesinin desteğiyle... bu tür şeyleri başarıyorlar.

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Arda’nın ilk yarıyı nasıl sarı kartla bitirdiğini anlamıyorum... Küçük bir faul yaptı ve sarı kart gördü. Ama sonra tabii ki onu hedef aldılar. Onu oyundan çıkarmak zorunda kaldım çünkü riskli bir durumda olduğu hissine kapıldım. Evet, onu oyundan çıkarmak zordu."

Espanyol maçının ardından hakemi çok savunmuştunuz. Bugünkü performansını beğendiniz mi?

"Bakın... Neden sarı kart gördüğümü bilmiyorum ama sorun değil, kabul ediyorum. Ayağa kalktım çünkü Betis’ten bir oyuncu yedek kulübesinin önünde sanki ölmüş gibi duruyordu. Ama nedenini bilmiyorum.

Penaltı pozisyonu, penaltının tekrarı, Espí'nin golü... Bilmiyorum, bu konuda yorum yapamam. Kulübede pozisyonları izleyen ve hayal kırıklığı yaşayan birçok kişi gördüm. Ben izlemedim. Bu nedenle yorum yapamam.

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Oyunu devam ettirmesini beğendim, bu hoşuma giden bir şey. Bu açıdan oyunu fazla kesmeyen bir hakemi her zaman severim. İlk yarıdaki sarı kart kararları, Betis’in devreye kart görmeden girmiş olması ve sadece futbol oynamayı bilen zavallı Arda’nın sarı kart görmesi... hoşuma gitmedi.

Ama bir maçı kaybettikten sonra, "Bir sarı kart yüzünden kaybettik" demem. Bunu söylemem. Yarın maçı izlediğimde fikrimi değiştirebilirim. Ancak bugün, maçın ardından oluşan hislerimle söyleyebileceğim şu: Neden kaybettiğimizi bilmiyorum. Bunu açıklayamıyorum çünkü takım olarak her açıdan çok, çok iyi oynadık.

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Bireysel olarak da hiçbir oyuncunun tutumuna bir şey diyemem. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Kazanmayı hak ettik, ama hak etmek puan kazandırmaz. Beraberlik için oynayan ve büyük ikramiyeyi kazanan Betis’i tebrik ederim."