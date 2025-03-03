Mourinho'dan 10 yıl sonra ilk!

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Fenerbahçe, Teknik Direktörü Jose Mourinho sarı lacivertli takımın başında evinde görev yaptığı son dokuz Süper Lig maçını galibiyetle tamamladı. Portekizli çalıştırıcı, Ağustos 2014-Ocak 2015 (Chelsea) arasından bu yana ilk kez üst üste dokuz iç saha galibiyeti aldı.

FENERBAHÇE’DEN 14. KAFA GOLÜ

Bu sezon Avrupa’nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan Fenerbahçe, dün Mert Müldür ile fileleri havalandırarak bu şekilde attığı gol sayısını 14’e yükseltti. Sarı lacivertliler, Antalyaspor ağlarına gönderdiği son 15 golün beşini bu şekilde kaydetti.