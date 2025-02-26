Mourinho, zamanında 'Irkçılıktan nefret ediyorum' demişti!

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Galatasaray kulübü, Mourinho’yu ırkçılık yaptığı gerekçesiyle UEFA ve FIFA’ya da şikayet edeceğini duyururken Portekizli teknik adam 22 Aralık 2019’da Chelsea’nin 2-0 kazandığı maçta takımı Tottenham’ın taraftarlarının Antonio Rüdiger’e ırkçı tezahürat yapmasına şu sözlerle tepki göstermişti:

“Toplumdaki ırkçılıktan nefret ediyorum, futboldaki ırkçılıktan da nefret ediyorum. Böyle şeylerin hala olabiliyor olması beni hayal kırıklığına uğrattı. Tottenham çok gururlu bir kulüp ve kulüp de kendi içinde bunu silmeye çalışacaktır.”