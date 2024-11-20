Mourinho ve Lindelöf, Fenerbahçe’de yeniden buluşuyor

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İngiliz basını, Manchester United’da yeni teknik direktör Ruben Amorim’in takımda geniş çaplı bir operasyon yapıp 7 futbolcuyla yolları ayıracağını, bileti kesilen isimler arasında yer alan Victor Lindelöf’ün büyük olasılıkla Fenerbahçe’ye transfer olacağını iddia etti. Mirror’da yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, Lindelöf’ün yanı sıra Antony, Casemiro, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Harry Maguire ve Jonny Evans’ın ocak ayında gönderilip yerlerine yeni futbolcular alınmasını talep etti.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Amorim’in gönderilmesini istediği Victor Lindelöf için Fenerbahçe’nin daha önceden devreye girdiğini yazan gazete, 30 yaşındaki İsveçli stoperin, Manchester United’ın eski teknik direktörü Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelmesinin yüksek ihtimal olduğunu öne sürdü. 2017 yılında 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Manchester United’da toplam 266 resmi maçta sahne alan Victor Lindelöf, 4 gol ve 7 asist yaptı. Tecrübeli stoperin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.