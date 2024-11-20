×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mourinho ve Lindelöf, Fenerbahçe’de yeniden buluşuyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Lindelöf
Mourinho ve Lindelöf, Fenerbahçe’de yeniden buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 07:00

İngiliz basını, Manchester United’ın İsveçli stoperinin ara transferde sarı lacivertli kulübe katılacağını iddia etti. Mirror’da yer alan habere göre, takımda geniş çaplı bir operasyon yapma kararı alan Ruben Amorim, Lindelöf’ün yanı sıra Antony, Casemiro, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Harry Maguire ve Jonny Evans’ın ocak ayında gönderilmesini istedi. 30 yaşındaki Lindelöf, 7 yıldır forma giydiği ManU’da 226 resmi maç oynadı.

Haberin Devamı

İngiliz basını, Manchester United’da yeni teknik direktör Ruben Amorim’in takımda geniş çaplı bir operasyon yapıp 7 futbolcuyla yolları ayıracağını, bileti kesilen isimler arasında yer alan Victor Lindelöf’ün büyük olasılıkla Fenerbahçe’ye transfer olacağını iddia etti. Mirror’da yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, Lindelöf’ün yanı sıra Antony, Casemiro, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Harry Maguire ve Jonny Evans’ın ocak ayında gönderilip yerlerine yeni futbolcular alınmasını talep etti.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Amorim’in gönderilmesini istediği Victor Lindelöf için Fenerbahçe’nin daha önceden devreye girdiğini yazan gazete, 30 yaşındaki İsveçli stoperin, Manchester United’ın eski teknik direktörü Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelmesinin yüksek ihtimal olduğunu öne sürdü. 2017 yılında 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Manchester United’da toplam 266 resmi maçta sahne alan Victor Lindelöf, 4 gol ve 7 asist yaptı. Tecrübeli stoperin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Gözden KaçmasınFenerbahçeye Cristian Medina transferinde büyük şok Görüşmeler durma noktasına geldi...Fenerbahçe'ye Cristian Medina transferinde büyük şok! Görüşmeler durma noktasına geldi...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Lindelöf

BAKMADAN GEÇME!