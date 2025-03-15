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Mourinho ve Fenerbahçe komplo kurbanı mı?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#UEFA Avrupa Ligi
Mourinho ve Fenerbahçe komplo kurbanı mı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

Ada basınından maçla ilgili çarpıcı yorumlar...

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a penaltılarla elenmesi İngiltere medyasında geniş yer bulurken, yapılan haberlerde Jose Mourinho ve İsoç ekibinin kalecisi Jack Butland ön plana çıkarıldı:

Daily Record: Öfkeli Mourinho bir komplonun kurbanı olduğundan korkuyor. ‘Özel Biri’, Roma’nın Sevilla’ya kaybettiği 2023 Avrupa Ligi finalinin ardından patlak veren sert tartışmanın bedelini Fenerbahçe’nin ödediği endişesini taşıdığını söyledi.

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PENALTI KAHRAMANI

The Guardian: Butland’ın penaltılardaki kahramanlığı Fenerbahçe’yi batırdı.

Sky Sports: İbrox’taki gergin gecede Rangers, Butland’ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.

TNT Sports: Rangers penaltı atışları sonrası Jose Mourinho’yu saf dışı bıraktı, Fenerbahçe elendi.

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İndependent: Mourinho, Fenerbahçe’nin Rangers’a elenmesi sonrası “küstah” hakeme yüklendi.

The Herald: Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin Rangers’a penaltılarla elenmesinin ardından hakeme ve VAR görevlilerine ateş püskürdü.

The Sun: Öfkeli Mourinho, Rangers maçı sonrası hakemlerin Fenerbahçe’nin 3 penaltısını vermediğini söyledi. Portekizli, hakemi de “kibirli” olarak nitelendirdi.

BBC: Jack Butland’ın penaltılarda gösterdiği kahramanlık Rangers’ı UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale taşıdı.

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#Fenerbahçe#Mourinho#UEFA Avrupa Ligi

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