Mourinho ve Fenerbahçe komplo kurbanı mı?

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a penaltılarla elenmesi İngiltere medyasında geniş yer bulurken, yapılan haberlerde Jose Mourinho ve İsoç ekibinin kalecisi Jack Butland ön plana çıkarıldı:
Daily Record: Öfkeli Mourinho bir komplonun kurbanı olduğundan korkuyor. ‘Özel Biri’, Roma’nın Sevilla’ya kaybettiği 2023 Avrupa Ligi finalinin ardından patlak veren sert tartışmanın bedelini Fenerbahçe’nin ödediği endişesini taşıdığını söyledi.
PENALTI KAHRAMANI
The Guardian: Butland’ın penaltılardaki kahramanlığı Fenerbahçe’yi batırdı.
Sky Sports: İbrox’taki gergin gecede Rangers, Butland’ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.
TNT Sports: Rangers penaltı atışları sonrası Jose Mourinho’yu saf dışı bıraktı, Fenerbahçe elendi.
İndependent: Mourinho, Fenerbahçe’nin Rangers’a elenmesi sonrası “küstah” hakeme yüklendi.
The Herald: Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin Rangers’a penaltılarla elenmesinin ardından hakeme ve VAR görevlilerine ateş püskürdü.
The Sun: Öfkeli Mourinho, Rangers maçı sonrası hakemlerin Fenerbahçe’nin 3 penaltısını vermediğini söyledi. Portekizli, hakemi de “kibirli” olarak nitelendirdi.
BBC: Jack Butland’ın penaltılarda gösterdiği kahramanlık Rangers’ı UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale taşıdı.