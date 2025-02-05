Mourinho üstüne basarak fırsat demişti: Talisca, Kadıköy'de geceye damgasını vurdu!

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurum FK ile kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Karşılaşmaya sarı - lacivertli forma altında ilk kez 11'de başlayan yeni transfer Anderson Talisca takımını öne geçiren golü attı.

Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, savunma arkasına koşu yapan Anderson Talisca'ya harika bir pas çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Brezilyalı yıldız, ayak içiyle sol köşeye topu düzgün bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MOURINHO ONUN İÇİN FIRSAT DEMİŞTİ





Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı futbolcu hakkında, "Talisca için bu maç bir fırsat. Şu anki fiziksel durumu kırılgan, teknik olarak mükemmel. Talisca'nın biraz maç süresi almaya ihtiyacı var. 60 dakika kadar oynayabilir tahminimce." ifadelerini kullanmıştı.

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FENERBAHÇE'DE 8 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Ligi’nde son oynanan Çaykur Rizespor maçı 11'inden 8 değişikliğe gitti. Kaleyi İrfan Can Eğribayat'ın yerine Osman Ertuğrul Çetin devralırken; Diego Carlos, Oğuz Aydın, Fred, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun yerine Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca ve Cenk Tosun görev aldı.

TALISCA İLK KEZ

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Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı ilk kez Çaykur Rizespor maçında giyerken, kupa maçına ise 11'de başladı. Talisca, lig maçının 61. dakikasında oyuna girmişti. Brezilyalı futbolcu bugün Cenk Tosun ile birlikte forvette yer aldı ve ilk gol sevincini yaşadı. Cenk Tosun da Kasımpaşa ile oynanan kupa maçının ardından 2. kez 11'de başladı.

CENGİZ ÜNDER 2. KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 26 Eylül 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise mücadelesinin ardından ilk kez 11'de şans buldu. Cengiz, bu sezon Avrupa Ligi'nde 4, Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe mücadeleye; "Osman Ertuğrul Çetin, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anderson Talisca ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko ise yedek bekledi.

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6 ŞUBAT DEPREMİ UNUTULMADI

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Asrın Felaketi depremlerin yıl dönümünde stadyumda mesaj verildi. Reklam panolarında ve oyuncuların seremoni öncesinde taşıdığı pankartta "6 Şubat unutmadık, unutmayacağız" yazısı yer aldı.