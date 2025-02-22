×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mourinho, üçlüden vazgeçmeyecek!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Mourinho
Mourinho, üçlüden vazgeçmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

Mourinho, Galatasaray karşısında da aynı savunma anlayışı ile takımı sahaya sürecek.

Haberin Devamı

Hatayspor, maçıyla üçlü savunma anlayışına geçen F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun derbide de 3-4-1-2 sistemiyle takımı sahaya sürmesi bekleniyor.

Üçlü savunma sistemine geçildikten sonra oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen, zirveyle farkı 6 puana kadar indiren Mourinho pazartesi G.Saray derbisinde de aynı oyun anlayışına devam edecek.

Geçmişte Pereira ve Jesus’un da ısrarla denediği ancak kötü sonuçlarla vazgeçmek zorunda kaldıkları üçlü defans anlayışı Mourinho’nun elinde başarıyla buluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Mourinho

BAKMADAN GEÇME!