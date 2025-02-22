Mourinho, üçlüden vazgeçmeyecek!

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Hatayspor, maçıyla üçlü savunma anlayışına geçen F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun derbide de 3-4-1-2 sistemiyle takımı sahaya sürmesi bekleniyor.

Üçlü savunma sistemine geçildikten sonra oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen, zirveyle farkı 6 puana kadar indiren Mourinho pazartesi G.Saray derbisinde de aynı oyun anlayışına devam edecek.

Geçmişte Pereira ve Jesus’un da ısrarla denediği ancak kötü sonuçlarla vazgeçmek zorunda kaldıkları üçlü defans anlayışı Mourinho’nun elinde başarıyla buluştu.