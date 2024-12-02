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Mourinho temkinli konuştu: Galatasaray maçı sözleri

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#Fenerbahçe#Gaziantep Fk#Mourinho
Mourinho temkinli konuştu: Galatasaray maçı sözleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 19:26

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki Gaziantep FK maçını iyi bir oyunla kazanmak istediklerini söyledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi ağırladıkları maçın öncesinde açıklamalar yaptı.

"Galatasaray'ın dünkü puan kaybı sonrası bu durum oyununuzu nasıl etkiler?" sorusuna yanıt veren Jose Mourinho, "Galatasaray kaybetmedi, bir puan aldı. O maç öncesinde bizden beş puan öndeydiler, şimdi altı puan öndeler. Biz de bugün kazanmaya çalışacağız. Dominant bir oyun oynamaya çalışacağız. Rakibimizin iyi bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Biz de güçlüyüz. Son maçımızda iyi bir galibiyet aldık. İnanıyorum ki taraftarlarımız itici güç olacaklar." diye konuştu.

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"DAHA GÜÇLÜ BİR KULÜBEMİZ OLACAK"

Slavia maçına göre bu maçta daha fazla opsiyona sahip olduklarını söyleyen Mourinho, "Futbol istatistik değildir. Her zaman daha çok koşan takım kazanmaz. iyi koşan takımlar daha fazla üretme şansı yakalarlar. Bizim için yoğun bir maçtı (Slavia Prag). O maçta defans ve orta saha için fazla opsiyon yoktu. Türkiye Ligi'nde daha şanslıyız, burada bir limit yok. Bugün daha fazla taze kan diyebileceğimiz oyuncuları oyuna sürme imkanımız olacak. Gerekmesi durumunda daha güçlü bir kulübemiz olacak." dedi.

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#Fenerbahçe#Gaziantep Fk#Mourinho

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