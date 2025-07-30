Mourinho, Skriniar'ı 6 Ağustos'ta sahada istiyor!

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Fenerbahçe'nin Portekiz’de yaptığı kampta başkan Ali Koç’a “Stoper ve sol kanat transferi acil gerekli, diğerleri sonra olsa da olur” şeklinde görüş belirten teknik direktörü Jose Mourinho, hırsı ve isteğiyle takımın lideri olarak gördüğü Milan Skriniar’a kavuşmaya çok yakın. Sarı lacivertliler, Paris St. Germain ile yapılan pazarlıklarda bonservisi istediği seviyeye getirmeyi başardı. Skriniar için Fransız ekibine taksitler halinde 7-8 milyon Euro ödeneceği öğrenilirken oyuncuya da yıllık 6 milyon Euro maaş verilecek.

İstanbul’a gelmesi bekleniyor

Mourinho geçen sezonun devre arasında gelerek takıma hem liderlik hem de performans anlamında büyük katkı veren Milan Skriniar’ı 6 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile oynanacak karşılaşmada sahaya sürmek istiyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç ıslak imza gerçekleşmeden açıklamak istemediğini belirtse de Slovak stoperin 1-2 gün içinde İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrolünün ardından Feyenoord maçı için çalışmalara başlaması bekleniyor.

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Hazır bir halde takıma katılacak

Tatilde de de bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Milan Skriniar’ın fiziksel olarak hazır olduğu da öğrenildi. Geçtiğimiz yıl da 30 Ocak’ta Fenerbahçe’ye imza atan, 3 gün sonra 2 Şubat’ta oynanan Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkan Milan Skriniar, 5 Şubat’ta da Türkiye Kupası’nda Erzurumspor ile oynanan mücadelede de forma giymişti. Toplamda 23 maçta oynayıp 3 gol, 2 asistlik katkı yapan 30 yaşındaki futbolcunun transferinin açıklanması an meselesi olarak görülürken Skriniar, Feyenoord maçında ilk 11’de sahada olacak.