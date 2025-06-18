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Avrupa kulüplerinin birçok yabancı futbolcusuna ilgi gösterdiği Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler belirsizliğini koruyor.
Sebastian Szymanski özellikle İtalyan ekiplerinin gündeminde yer alıyor. Polonyalı futbolcuya Serie A ekiplerinden Lazio, Napoli ve Fiorentina’nın ilgisi bulunuyor.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için en az 20 milyon avro istiyor.
(TRT Spor)
Galatasaray'da Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ardından takımın tecrübeli bir ismiyle daha yollar ayrılmak üzere.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Kerem Demirbay'ın transferi için Galatasaray ve oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı.
32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun kısa süre içinde eflatun-sarılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Osayi-Samuel'in sözleşmesinin sona ermesiyle sağ bek bölgesi için arayışlara başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Manchester City'den Kyle Walker ile görüşmelere başlamıştı.
Alternatif isimlerle de temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler için İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
MOURINHO, VAZQUEZ'İ İSTEDİ!
Fichajes'te yer alan habere göre; Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Lucas Vázquez'in transfer edilmesini istedi.
Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamdan gelen bu talep üzerine 34 yaşındaki İspanyol sağ bekle temaslara başladı.
GEÇEN SEZON 51 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Lucas Vazquez, 10 gole doğrudan katkı (2 gol - 8 asist) sağlamıştı.
REAL MADRID FORMASIYLA 400 MAÇA ÇIKTI!
Lucaz Vazquez, alt yapısından yetiştiği Real Madrid'de toplamda 400 maça çıkarken 38 gol - 73 asistlik performans sergiledi.
Vazquez, Real Madrid'de 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 4 La Liga, 4 UEFA Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Golcü transferi için büyük bir mesai başlatan Beşiktaş, Brentford forması giyen Brezilyalı santrfor Igor Thiago'yu kadrosuna katmak üzere.
Oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı yönetimin, Brentford'dan da onay çıkması halinde transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
İngiltere’de forma şansı bulmakta zorlanan ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen Igor Thiago, düzenli forma giyeceği bir takımda kendini yeniden göstermek istiyor ve Süper Lig’de oynama konusunda oldukça istekli.
(Fanatik)
Yeni sezonda kimsenin tartışmayacağı ve takıma hemen katkı verebilecek bir yıldız golcü almak isteyen Sarı-Lacivertliler, Sörlotht’un kulübü Atletico Madrid’deki geleceğinin belirsizliğini korumasının ardından rotayı tekrar Norveçli futbolcuya çevirdi.
ALDIĞI SÜREDEN MUTSUZ
İspanyol basınında çıkan haberlere göre geride bıraktığımız sezonda İspanya La Liga’da 20 gol atan ancak Atletico adına toplamda 50 resmi maçın sadece 20’sinde ilk 11’de forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncunun, bu durumdan hiç de memnun olmadığı öğrenildi.
AYRILIK TALEP EDEBİLİR
Son olarak Kırmızı-Beyazlılar’ın, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda PSG’ye 4-0 yenildiği karşılaşmada da sonradan oyuna giren tecrübeli oyuncunun, teknik direktör Diego Simeone’nin bu tutumundan dolayı rahatsız olduğu bildirildi. Deneyimli ismin bu durumun devam etmesi halinde kulüp yönetimine, ayrılık talebini ileteceği konuşuluyor. Böyle bir durumun oluşması halinde ise Kanarya’nın, Sörloth için hemen devreye girmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 51 resmi maça çıkan Alexander Sörloth bu karşılaşmalarda 24 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
(Fanatik)
Yeni sezonda kanat bölgesine üst düzey bir oyuncu katmak konusunda kararlı olan Fenerbahçe, Heung-min Son'un menajeriyle yaptığı görüşmeler sonucunda ilk teklifini iletti.
SENELİK 12 MİLYON EURO!
Kanarya’nın, 32 yaşındaki oyuncuya 2+1 yıllık kontrat karşılığında senelik 12 milyon Euro önerdiği bilgisine ulaşıldı.
FENERBAHÇE'Yİ "İYİ BİR SEÇENEK" OLARAK GÖRÜYOR
Suudi Arabistan’dan da teklifler alan tecrübeli oyuncunun, eski hocası Jose Mourinho’nun da etkisiyle Kanarya’yı kariyeri için iyi bir seçenek olarak gördüğü bilgisine ulaşıldı.
Mourinho’nun yakın zamanda Son ile telefonda bir görüşme yaptığı ve Fenerbahçe’nin hedefleri ile yeni sezon planlamasını ayrıntılı şekilde anlattığı öğrenilmişti.
(Fanatik)