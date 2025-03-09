Mourinho, Rangers'a kilitlendi!

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Kadıköy’deki 3-1’lik şok yenilgi sonrası kurmaylarıyla beyin fırtınası gerçekleştiren Portekizli çalıştırıcı, rövanş öncesi farklı bir uygulamaya imza atarak son antrenmanı Glasgow’da yaptıracak

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Rangers FC karşısında 3-1’lik şok bir yenilgi alan Fenerbahçe’de Jose Mourinho, İskoç ekibini evinde yenip Avrupa’da yola devam etmek için, yardımcılarıyla çalışmalara ara vermeden başladı.

Cuma günü Samandıra’da, Rangers maçında forma giyen futbolculara rejenerasyon çalışması, oynamayanlara ise düz koşu yaptıran teknik heyet, daha sonra tesislerde maç değerlendirmesi yaptı, ardından da rövanş maçı için uzun bir beyin fırtınası gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’nin ‘bay’ haftası olması nedeniyle iki gün izinli olan futbolculara bu toplantının yarın yansıması bekleniyor. Haftanın ilk gününden itibaren taktik çalışmalarına başlayacak olan Fenerbahçe’de tek hedef rakibi evinde üç farkla yenip yola devam etmek.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ GiDECEKLER

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarının hepsinde, son antrenmanı İstanbul’da yaptıran Jose Mourinho, Rangers karşılaşmasının son idmanını maçın oynanacağı İbrox Stadı’nda yaptırmaya karar verdi.

Bu kararın İstanbul-Glasgow arası uçuşun 6.5 saat olmasının yanı sıra takımın 5 derece civarı olması beklenen soğuğa adaptasyon sağlaması için alındığı öğrenildi. Çarşamba günü erken saatte Glasgow şehrine uçacak olan sarı lacivertliler, otele yerleşip dinlendikten sonra son antrenmanı yapıp maç saatini bekleyecek.