Mourinho: Puan farkının sebebi oynanan futbol değil

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı öncesi ve sonrasında yine gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Galatasaray-Göztepe maçındaki hakem hatalarına gönderme yapan Mourinho, “Hatayspor’un maçını izlemeyi o maça tercih ederim. Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim ‘Washington D.C.’ dizindeki skandalları izlemeyi tercih ederim” dedi.

MOURİNHO’YU SİNİRLENDİREN SORU

Mourinho, Hatayspor maçı sonrası yayıncı kuruluş muhabirinin, “Takımınızın oynadığı futbol, lider ile aranızdaki puan farkını kapatmaya yeter mi?” sorusu üzerine sinirlenerek, “Neden gerçeği saklıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsu? Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın” dedi ve yayını terk etti.

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BU MAÇ 6-7-8 GOLLÜ BİTEBİLİRDİ

Portekizli çalıştırıcı, Hatayspor maçı için de şu değerlendirmeyi yaptı: “İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Net galibiyet elde ettik.”