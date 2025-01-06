×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mourinho: Puan farkının sebebi oynanan futbol değil

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Mourinho: Puan farkının sebebi oynanan futbol değil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 07:00

Mourinho, ‘Oynadığınız futbol 8 puanlık farkı kapatmaya yeter mi?’ sorusunu şu sözlerle yanıtladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü, soruyu soran muhabire, “Neden gerçeği saklıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyor? Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı öncesi ve sonrasında yine gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Galatasaray-Göztepe maçındaki hakem hatalarına gönderme yapan Mourinho, “Hatayspor’un maçını izlemeyi o maça tercih ederim. Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim ‘Washington D.C.’ dizindeki skandalları izlemeyi tercih ederim” dedi.

Gözden KaçmasınYoussef En-Nesyri, Fenerbahçenin gol yükünü çekiyor: Daha iyisi yok...Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin gol yükünü çekiyor: Daha iyisi yok...Haberi görüntüle

MOURİNHO’YU SİNİRLENDİREN SORU

Mourinho, Hatayspor maçı sonrası yayıncı kuruluş muhabirinin, “Takımınızın oynadığı futbol, lider ile aranızdaki puan farkını kapatmaya yeter mi?” sorusu üzerine sinirlenerek, “Neden gerçeği saklıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsu? Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın” dedi ve yayını terk etti.

Haberin Devamı

BU MAÇ 6-7-8 GOLLÜ BİTEBİLİRDİ

Portekizli çalıştırıcı, Hatayspor maçı için de şu değerlendirmeyi yaptı: “İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Net galibiyet elde ettik.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!