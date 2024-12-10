Mourinho, 'Onu 11'de görürseniz şaşırmayın' dedi, genç oyuncuya övgü geldi

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Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü de yarın kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Zorlu bir hafta sonu geçirdiklerini aktaran Çağlar, "Yarın çok önemli bir maçımız var. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Mücadeleyse mücadele. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sistemleri olan bir takım. Biz de kendi analizlerimizle yarına hazır şekilde çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcuları Yusuf Akçiçek'in büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çağlar, "Öyle olmasa hocamız üstünde çok fazla durmazdı. Elimizden geldiğince genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şans geldiği sürece en iyi şekilde değerlendireceklerdir." şeklinde görüş belirtti.

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Savunmada kaliteli oyuncuları olduğunu aktaran Çağlar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Stoperde çok kaliteli arkadaşlar var, rekabet ortamı var. Oynayan oynamayan birbirimizi destekliyoruz, bunun karşılığında iyi sonuçlar alıyoruz. Çok yoğun maç sürecinde değişiklikler olabilir. Burada önemli olan bizlerden ziyade kulübümüz. Herkes yüzde 100'nü veriyor. Oynayan en iyisini yapmaya çalışıyor. 5-6 idmandır takımla birlikteyim, şu an iyi durumdayım. Şans geldiği sürece oynamaya hazırım."

MOURINHO, YUSUF İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Yusuf Akçiçek’i A Takım oyuncusu gibi düşünebilirsiniz. Onu ilk 11'de görürseniz şaşırmayın, yaşına göre çok profesyonel birisi. Çok daha iyi olacak. Onu ilk 11'de görürseniz şaşırmayın çünkü benim için problem yok."