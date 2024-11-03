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Mourinho önce paylaştı sonra sildi: İzleyin ve gülün

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Mourinho önce paylaştı sonra sildi: İzleyin ve gülün
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 23:42

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçında penaltı bekledikleri pozisyonu Instagram hesabından paylaştı.

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, maçın son anlarında penaltı bekledikleri pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Jose Mourinho paylaşımda, "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi." ifadelerine yer verdi. Portekizli teknik adam daha sonra bu paylaşımını sildi.

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Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada, "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" diye konuşmuştu.

Mourinho önce paylaştı sonra sildi: İzleyin ve gülün

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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