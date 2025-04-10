Mourinho onayı verdi! Fenerbahçe Müller’i transfer ediyor

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Fenerbahçe saha içinde şampiyonluk mücadelesi verirken, yönetim de şimdiden yeni sezonun transfer planlamasını yapıyor.

HEDEF THOMAS MULLER

Kanarya’da gündeme gelen son ismin Thomas Müller olduğu iddia edildi. 11 yaşından beri Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu, 25 yıl sonra takımından ayrılıyor. Sportif direktör Max Eberl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu ayrılığın nedeni tamamen sportif, kesinlikle maaşla ilgisi yok” demişti.

MOURINHO İSTİYOR

Sezon sonunda boşa çıkacak olan 35 yaşındaki Alman oyuncuya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’den ilgi yok. Öte yandan Jose Mourinho’nun da yeni sezonda Müller’i kadrosunda görmek istediği kaydedildi. Kanarya’da Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in ayrılma ihtimalleri yüksek. Portekizli teknik adamın, Alman yıldızı takımın yeni lideri yapmayı planladığı kaydedildi.





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KARAR SEZON SONUNDA

Mourinho, 2019’da Thomas Müller ile ilgili bir açıklamasında, “O, genç yaşından beri başarılı. Aynı benim gibi. Bu nedenle insanlar ikimizi de olduğumuzdan çok daha yaşlı zannediyor” demişti. Fenerbahçe’nin 35 yaşındaki hücum oyuncusuna 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği öne sürüldü. Alman basınında yer alan haberlerde, Thomas Müller’in sezon bitene kadar tamamen Bayern Münih’in başarısına odaklanacağı ve daha sonra geleceğine karar vereceği belirtildi.

KARİYER PERFORMANSI

2009-2010 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Thomas Müller çıktığı 743 maçta 247 gol ve 273 asist yaparken, 12 Bundesliga şampiyonluğu, 8 Almanya Süper Kupası, 6 Almanya Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Dünya Kulüpler Kupası ve 2 kez Şampiyonlar Ligi kazandı.