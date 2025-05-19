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Mourinho, Muslera'nın penaltısına sert tepki göstermişti! Yıllar önce aynısını yapmış

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#Mourinho#Muslera#Penaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 11:56

Kayserispor karşısında 2-0 öne geçen Galatasaray'da kazanılan penaltıyı son sezonunu yaşayan Fernado Muslera kullanmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise bu durumu eleştirmişti. 2003 yılından ilginç bir detay ortaya çıktı.

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Süper Lig'de Galatasaray dün akşam sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı - kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber 5. yıldızı da takmayı başardı.

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MUSLERA PENALTIDAN GOL ATTI

Galatasaray'da golleri Osimhen ve Barış Alper atarken son golde ilginç anlar yaşandı. Alvaro Morata'ya yapılan hareket VAR uyarısıyla penaltı olarak değerlendirilince tüm tribünler Fernando Muslera'nın adını haykırmaya başladı.

Mourinho, Musleranın penaltısına sert tepki göstermişti Yıllar önce aynısını yapmış

Victor Osimhen hemen takım arkadaşının yanına gitti ve penaltıyı atmasını istedi. Topun başına geçen Uruguaylı yıldızın vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın müdahalesine rağmen filelere gitti ve skor 3-0'a geldi.

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MOURINHO: NASIL BİR İNSANİ BOYUTTA OLDUKLARINI GÖSTERİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada bu durumu eleştirmişti.

Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Fernando Muslera'nın penaltı atışını, "Şampiyonluk kutlayış biçimi insani durumunuzu gösterir. Taraftarları ayrı tutuyorum. 2-0 iken Muslera'ya penaltı attırmak nasıl bir insani boyutta olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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MOURINHO DA KALECİYE ATTIRMIŞ

Mourinho, Muslera'nın penaltı atışını eleştirmesine rağmen kendisinin takımında da geçmişte böyle bir durum yaşandığı ortaya çıktı. 8 Mart 2003 tarihinde Portekiz Kupası'nda Porto ile Varzim karşı karşıya geldi.

Mourinho, Musleranın penaltısına sert tepki göstermişti Yıllar önce aynısını yapmış

Maçın son anlarına 6-0 önde giren Porto'da kazanılan penaltıyı, şimdilerde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştıran dönemin Porto kalecisi Nuno Esprito Santo kullandı ve topu filelere göndererek skoru 7-0'a getirmişti.

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#Mourinho#Muslera#Penaltı

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