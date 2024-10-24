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Mourinho, Manchester United maçı öncesi İngiliz basınına konuştu: 'Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor çünkü...'

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Süper Lig
Mourinho, Manchester United maçı öncesi İngiliz basınına konuştu: Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor çünkü...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 17:30

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında bu akşam Manchester United ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İngiliz kanalı TNT'ye röportaj veren Jose Mourinho, Süper Lig'de sarı-lacivertli takımın hakem kararları nedeniyle son on yıldır şampiyon olamadığını söyledi.

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İşte Jose Mourinho'nun açıklamalarının tamamı:

'BAŞKA TAKIM OLSAYDI O GOL GEÇERSİZ SAYILIRDI'

Fenerbahçe'nin Samsunspor deplasmanında skorun 2-2 olduğu sırada İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Son maçımız 2-2 berabere bitti! Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Sadece Fenerbahçe! Başka bir takım o maçı 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı." ifadelerini kullandı.

Mourinho, Manchester United maçı öncesi İngiliz basınına konuştu: Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor çünkü...

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'BİR SEBEBİ VAR...'

Sarı lacivertlilerin son 10 yıldır şampiyon olamamasına değinen Mourinho, "Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var." diyerek sarı-lacivertlilerin hakem kararlarıyla şampiyonluk yarışlarında engellendiğine vurgu yaptı.

SÜPER LİG KARNESİ

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Fenerbahçe, aldığı 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 4. sırada bulunuyor.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Süper Lig

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