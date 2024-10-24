Mourinho: Manchester United ile aramızda büyük fark var

Haberin Devamı

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün Kadıköy’de karşılaşacakları Manchester United’ın Tottenham ile birlikte UEFA Avrupa Ligi’nin iki favorisinden biri olduğunu belirterek, iyi bir sonuç alabilmeleri için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Daha önce çalıştırdığı takımlarda Manchester United’a karşı iyi bir istatistik yakaladığı hatırlatılan Portekizli çalıştırıcı, “Ben her zaman büyük takımlarla Manchester United’a karşı oynadım. Porto, Chelsea ve Real Madrid’le oynadım. Tabii ki iki takım arasında büyük bir mesafe var şu anda. Biz de bu mesafeyi kapatmak için çalışacağız” dedi.

KAZANAMADILAR AMA YENİLMEDİLER DE

Manchester United’ın son dönemde yaşadığı sorunlarla ilgili soruyu yanıtlayan Mourinho, “Bunu düşünmek için 1 dakikamı bile harcamadım. Ben oradayken Avrupa Ligi’ni kazanmıştık, ligi de ikinci bitirmiştik” diye konuştu. · UNITED’ın Avrupa Ligi’nde daha önce oynadığı Twente ve Porto maçlarını berabere bitirmesine değinen Mourinho, şöyle devam etti: “Evet o maçları kazanamadılar ama yenilmediler de. Bu formatta üst tura kolayca çıkabilirler. · BU kupada hangi 2 takım favori derseniz, Manchester United ve Tottenham derim. Biz de bu 2 favoriden biriyle oynayacağız. Belki 11’e 11 kazanamayız ama 45 bin kişinin desteğine ihtiyacımız var."

Haberin Devamı

MEDYA HERKESE ADİL OLMALI

Mourinho, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde’nin yerine kimi oynatacağı sorusuna kinayeli bir yanıt vererek, “Sol bek için televizyonlardaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostic, Jayden, Levent Mercan yok ama uzmanlar biliyor! Eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam beni korumuş olursunuz! Belki Szymanski’yi oynatırım. Sol ayaklı, hızlı bir oyuncu. Gol de atamıyor! Onun oynadığı tarafta Garnacho mu yoksa Rashford mu oynayacak ona bakacağız. Medya herkese adil olmalı. Samsun maçında Amrabat’ın penaltı olmayan pozisyonunu 12 kere göstermesinler, son dakikadaki faulü göstersinler” dedi.